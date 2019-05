Alessandro Maria Bosio chi è/ Muscoloso Golia dal cuore tenero (Darwin di Donatello)

Alessandro Maria Bosio è rimasto nel cuore degli italiani, grazie alla sua partecipazione a Ciao Darwin 8 in occasione della sfida Davide Vs Golia. Nessun dubbio che il muscoloso e alto omaccione faccia parte dell’ultima categoria, visto che la stazza non mente. Il supporto del pubblico poi gli ha permesso di entrare quasi all’istante fra i finalisti dei Darwin di Donatello che andranno in onda questa sera, venerdì 31 maggio 2019, come sempre su Canale 5. Lo svela infatti a inizio mese il diretto interessato, approfittando del post su Instagram per ringraziare tutti coloro che lo hanno votato. “I miei avversari non erano da meno”, aggiunge anche sicuro che la fiducia dei fan sia stata essenziale per partecipare all’ultimo step del concorso trash. Non bisogna però lasciarsi confondere dall’aspetto di Alessandro, che sfrutta i social anche per condividere il suo lato tenero. Lo dimostrano le foto di moglie e figlia, che spesso compaiono fra le sue condivisioni. Senza dimenticare le parodie che gli hanno permesso di conquistare diverse visualizzazioni su Youtube, fra cui la recente Dura, realizzata sulla falsa riga della hit del rapper e produttore portoricano Daddy Yankee. Già hit dell’estate agli occhi di Bosio e di tutti gli ammiratori, sicuri che sia ormai il miglior rappresentante di tutto il Cremasco.

Alessandro Maria Bosio, Darwin di Donatello: innamoratissimo di sua figlia

Queste ultime ore sono state fin troppo importanti per Alessandro Maria Bosio, protagonista ai Darwin di Donatello, che è riuscito ad immortalare con le Stories di Instagram uno dei momenti speciali con la figlioletta. La bimba infatti siede a cavalcioni su una delle sue gambe e ascoltandolo mentre canticchia alcune parole, sforna un “papà” che colpisce subito al cuore il genitore. Purtroppo per lui, la bambina non ha replicato il tutto nemmeno dietro invito e suppliche. Nei prossimi giorni invece sarà impegnato in diversi appuntamenti dal vivo, diverse serate nelle province lombarde come Pieranica e Pianengo. Al suo fianco sembra che ci sarà anche Tony Termosifone, alias di Simone Denti. In previsione di tanti appuntamenti, Alessandro si concede ovviamente qualche ora nella sua amata palestra. Lo vediamo mentre solleva carichi da 90 con i pesi, per poi spuntare in vestiti femminili al fianco di Alessandro Agazzi. La Bosia e la Agazza, come sono stati ribattezzati entrambi da diverso tempo: grazie agli archivi di Instagram possiamo rivedere i momenti salienti delle trasformazioni dell’ex concorrente della squadra Golia, dalla prima volta con la parrucca bionda fino all’outfit completo dell’ultima Storia.

