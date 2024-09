Orian Ichaki, chi è la Madre Natura di Ciao Darwin 9: ha avuto storie importanti

Questa sera sabato 14 settembre Canale Cinque riproporrà in prima serata la replica dell’ultima puntata di Ciao Darwin 9 e troveremo Madre Natura rappresentata da Orian Ichaki, modella che in passato ha avuto anche delle storie importanti con personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, come Hell Raton e Federico Rossi del duo Benji e Fede. Orian Ichaki è una modella molto conosciuta nel mondo della moda e ha preso parte a diverse campagne per intimo e abbigliamento nell’arco della sua carriera, anche se il nome della ragazza è stato cerchiato in rosso per via della sua relazione con il produttore e musicista Hell Raton, ex volto di X-Factor, una relazione poi giunta al capolinea.

Dopo la fine della storia con Hell Raton, Orian Ichaki è stata accostata ad altri volti noti di sport e spettacolo, dal calciatore Raoul Bellanova, attuale fidanzato di Paola Di Benedetto, a Federico Rossi, mentre negli ultimi tempi si sono spenti i riflettori in questa direzione.

Orian Ichaki e un fisico statuario: Madre Natura di Ciao Darwin ruba la scena

Il pubblico di Ciao Darwin 9 questa sera difficilmente staccherà gli occhi dalla bellissima Orian Ichaki, Madre Natura di questa ultima puntata in replica della trasmissione Mediaset condotta da Paolo Bonolis. A catturare l’attenzione è il fisico statuario della modella e Madre Natura, capelli biondi e occhi verdi, Orian è alta 176 cm e anche le sue misure sono ai limiti della perfezione: 82-60-88, statistiche che la dicono lunga sulla ragazza finita in pasto al gossip in passato per via delle sue storie con vip.

Oriana Ichaki potrebbe presto ricomparire in nuove campagne pubblicitarie per moda e abbigliamento, dopo essere stata protagonista in passato per diverse grandi aziende che non hanno rinunciato alla bellezza dell’ultima Madre Natura di Ciao Darwin.