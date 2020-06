Alessandro Meluzzi choc su Covid/ “Falsa pandemia, malati pompati con cure sbagliate”

Alessandro Meluzzi sposa le teorie complottiste sul coronavirus. Lo dimostrano le dichiarazioni choc del professore in diretta a Live Non è la D’Urso, tanto che la stessa conduttrice Barbara D’Urso è costretta a intervenire per frenarlo. “L’Oms dice cose opposte un giorno dopo l’altro, prima i disinfettanti servono e poi non servono, bisogna mantenere la distanza e poi cambia di un metro al giorno, bisogna attendere il vaccino come soluzione salvifica ma probabilmente non ci sarà mai perché non ne è stato mai fatto uno a Rna. Insomma abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto…”, la premessa dello psichiatra e criminologo su Canale 5. “Abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. Ora bisogna cominciare una narrazione diversa nei confronti del colossale imbroglio costruito anche intorno alla narrazione di questa falsa pandemia”. E quindi attacca: “Quando conteremo i numeri alla fine dell’anno, quelli dei morti generali non solo quelli da Covid-19, capiremo che questa narrazione è stata distorta”.

MELUZZI CHOC SU CORONAVIRUS: “FALSA PANDEMIA”

“Meluzzi, chiudi anche perché io non sono d’accordo con quello che stai dicendo. Falsa pandemia mi rifiuto di ascoltarlo”, interviene Barbara D’Urso. “Lo immagino, ma è la parola pandemia che è gravemente sbagliata”. La conduttrice non ci sta e ribatte: “Tu non ci sei stato negli ospedali e nei reparti di terapia intensiva dove morivano anche ragazzi di 18 anni”. Ma il professor Alessandro Meluzzi tira dritto e parla di persone “pompate con terapie sbagliate e con l’ossigeno”. Basita Barbara D’Urso: “Ma che cosa dici?”. Ma lo psichiatra e criminologo non ne vuole sapere: “Quando faremo i conti alla fine lo capiremo. Mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Ci sono state terapie sbagliate. Abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto”. La conduttrice allora spiega: “La verità è che virologi e medici si sono ritrovati di fronte ad un virus sconosciuto”. Meluzzi allora replica: “Ma è molto simile alla Sars!”. Allora la conduttrice chiude la questione: “Raccontata così è troppo semplice”.



