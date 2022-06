Alessandro Miressi/ Diretta finale 100 sl Mondiali streaming video Rai, orario

DIRETTA FINALE 100 SL MONDIALI DI NUOTO 2022: ALESSANDRO MIRESSI OUTSIDER

Alessandro Miressi proverà a farci emozionare anche oggi ai Mondiali di nuoto 2022 da Budapest, perché stasera ci sarà la finale dei 100 sl maschili, imperdibile in ogni caso trattandosi della gara regina del nuoto che è in programma alle ore 18.22 e vedrà in acqua naturalmente anche il campione del Mondo in vasca corta dei 100 sl, titolo conquistato da Alessandro Miressi lo scorso inverno ad Abu Dhabi. Cadetto purtroppo che Alessandro Miressi non si è presentato a questi Mondiali nelle migliori condizioni di forma e allora proverà a recitare da outsider, con l’obiettivo di inseguire almeno una medaglia.

Un Alessandro Miressi al top avrebbe potuto davvero farci sognare, anche perché tra batterie e semifinali è arrivata la clamorosa rinuncia del favorito numero 1, cioè lo statunitense Caeleb Dressel, che ha lasciato questo ruolo al rumeno David Popovici, l’astro nascente che in semifinale ha fatto registrare il nuovo record del Mondo juniores. L’argento sarebbe alla portata del migliore Miressi, mangi cosa saprà fare? Ecco intanto tutte le info utili per seguire la finale di Alessandro Miressi nei 100 sl ai Mondiali di nuoto 2022…

La finale dei 100 sl maschili ai Mondiali di nuoto 2022 con Alessandro Miressi sarà visibile in diretta tv (come tutta la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 100 SL DI ALESSANDRO MIRESSI IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

Alessandro Miressi sarà dunque protagonista della finale dei 100 sl ai Mondiali di nuoto 2022. Come abbiamo già accennato, in assenza di Caeleb Dressel il favorito d’obbligo sarà il rumeno classe 2004 David Popovici, già vincitore nei giorni scorsi della medaglia d’oro nei 200 sl, a dimostrazione del fatto che certamente non teme la pressione pur essendo così giovane. In semifinale ha stabilito il nuovo record del Mondo juniores in 47”13 rifilando ben 41/100 al secondo miglior tempo che è stato del francese Maxime Grousset in 47”54, ecco perché la medaglia d’oro sembra già “prenotata”, mentre il discorso è assai diverso per gli altri due gradini del podio.

Alessandro Miressi è entrato con il sesto tempo in 47”89, niente di trascendentale per lui ma pur sempre più vicino a Grousset di quanto il francese lo sia a Popovici, motivo per cui si potrebbe sperare anche nel podio se il torinese trovasse finalmente la giornata giusta – il suo record italiano di 47”45 sarebbe garanzia di podio. Peccato invece per Lorenzo Zazzeri, che è stato ottavo a pari merito con l’ungherese Nándor Németh e poi ha perso lo spareggio: sarebbe stato bello avere due azzurri nella finale dei 100 sl…











