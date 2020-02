Alessandro Nasi compagno Alena Seredova/ “Si è preso una donna arrabbiata e…”

Alessandro Nasi è il compagno di Alena Seredova, splendida modella e attrice originaria della Repubblica Ceca, approdata in Italia all’incirca vent’anni orsono e distintasi sempre per grande eleganza e professionalità. Le sta accanto dal lontano 2015, quando i due si innamorarono a pochi mesi di distanza dal tradimento di Gianluigi Buffon, all’epoca dolce metà della Seredova, che si unì in senso biblico e non solo, a Ilaria D’Amico, all’epoca volto di punta di Sky Sport. In quel periodo, Alena Seredova si trovò da sola con due figli da crescere, Louis Thomas e David Lee, oggi rispettivamente di 12 e di 10 anni, e non pensava di innamorarsi così in fretta di un altro uomo. Merito di alcuni amici in comune della coppia, che hanno presentato Alessandro Nasi alla modella, la quale non è rimasta insensibile al fascino del ragazzo. Ben presto è nato l’amore, sfociato successivamente in passione, dalla quale – è notizia di pochi giorni fa – germoglierà una nuova vita: arriverà presto una femminuccia, infatti, ad allietare le vite del manager e dell’attrice, per la quale si tratterà dunque del terzo erede.

ALENA SEREDOVA “CON ALESSANDRO NASI SONO STATA SUPER FORTUNATA”

Di Alessandro Nasi si è sempre parlato poco. Il suo nome e il suo volto sono noti non soltanto per la felice relazione instaurata con Alena Seredova, ma anche per la sua popolarità, dovuta alla sua appartenenza alla famiglia Agnelli e, dunque, al mondo Juventus. Nasi, in particolare, è cugino di Lapo e John Elkann e nella vita di tutti i giorni è un manager specializzato in merger & acquisition, oltre a ricoprire l’incarico di vicepresidente di Exor, holding finanziaria controllata proprio dagli eredi Agnelli. A proposito di Alessandro Nasi, Alena Seredova ha commentato al settimanale “Diva e Donna”: “Si è preso una donna con due bagagli, una donna fragile che era arrabbiata con tutto il mondo, con tutti gli uomini, era triste e frignava sempre. Ha avuto la pazienza di farla rifiorire. Sono stata super fortunata, perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”. Dopo la gravidanza e l’arrivo prossimo di una figlia, sarà tempo di matrimonio? “È una possibilità in agenda. Lui non si è mai sposato, ma penso che prima o poi quel momento arriverà”. Fiori d’arancio in vista, dunque?

