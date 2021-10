Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Lei dorme col suo cartonato e…

Alessandro Rossi è il fidanzato di Francesca Cipriani. Lo abbiamo visto all’opera già due volte dentro la casa del Grande Fratello vip, per una sorpresa alla sua dolce metà. La Cipriani, in entrambe le circostanze, si è letteralmente scatenata: ha danneggiato oggetti della casa, ma non solo. Strattonato il povero Giucas e messo in allerta tutti gli altri concorrenti, per la sua eccessiva esuberanza. Questa sera ci sarà una nuova sorpresa in vista? Per cercare di calmare la sua nostalgia, il Grande Fratello vip ha deciso di mettere a disposizione di Francesca un simpatico cartonato del suo fidanzato Alessandro.

Francesca Cipriani/ Scatenata al Gf Vip: rischia anche l'espulsione per... (scherzo!)

Francesca Cipriani in camera col cartonato del suo fidanzato

Francesca Cipriani non si separa nemmeno un attimo dal suo fidanzato Alessandro, anche se si tratta solo di un cartonato. La coppia si è conosciuta durante una cena tra amici. E’ da quel momento che il giovane Alessandro ha cominciato a corteggiare Francesca Cipriani, come aveva svelato la gieffina durante una delle scorse puntate. “Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena. Poi non ci siamo più lasciati. E tra il primo e il secondo incontro ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna. Sapeva come colpirmi perché sono una golosastra”, aveva raccontato. Per ora deve accontentarsi del suo cartonato, in attesa di rivederlo.

LEGGI ANCHE:

Francesca Cipriani "Ragazzi c'è l'espulsione immediata!"/ Scoppia il caos al GF VIP ma...Alessia Marcuzzi "Ho paura per Giucas Casella"/ "Francesca Cipriani è da sempre la…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA