Francesca Cipriani è stata vittima di bullismo. La prorompente e simpatica ex concorrente del Grande Fratello e de La Pupa e Il Secchione in passato ha sofferto di atti di bullismo che hanno segnato la sua adolescenza e la sua crescita personale. “Ho subito un bullismo accanito, volevo morire” – ha confessato la showgirl a Belve che è arrivata perfino a pensare alla morte essendosi sentita una nullità. Il bullismo ti segna e non lo dimentichi più. Lo sa bene Francesca che ha rivelato: ” poi ne paghi le conseguenze, perché le cicatrici te le porti e fai vari errori”. Il bullismo è arrivato durante gli anni della scuola e dell’adolescenza, gli anni in cui i ragazzi sono portati a fare branco attaccando o prendendo in giro il più debole.

“Ero adolescente e mi hanno fatto sentire una nullità. Dispetti su dispetti, è stato il periodo più brutto della mia vita” – ha detto con la voce rotta dall’emozione la Ciparini ai microfoni di Francesca Fagnani a Belve.

Francesca Cipriani e il bullismo: “Mi sono buttata sulla chirurgia”

Dopo aver subito ripetutamente atti di bullismo, Francesca Cipriani ha reagito trovando conforto nella chirurgia estetica sottoponendosi a diversi interventi, tra cui tre solo al seno. Successivamente ha deciso di intervenire anche sui glutei, liposcultura e lifting corporeo. “Mi sono buttata sulla chirurgia” – ha confessato la Cipriani pensando che fosse la sola ed unica soluzione a tutto il suo dolore e ai problemi per poi comprendere che non lo era. La scelta di ricorrere alla chirurgia estetica ha fatto disperare la madre.

“Era contrarissima, ha sofferto tantissimo” – ha detto la Cipriani che a distanza di anni non ha alcun rimpianto. “Sono contenta di essere quella che sono. Anche con una scollatura non mi sento una mangiauomini, una provocatrice. Non lo sono mai stata” – ha detto la showgirl che ha precisato di non aver mai rifatto il viso lasciando sempre uguale la sua faccia.