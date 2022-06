Alessandro Siani, chi è la misteriosa moglie?/ Quattordici anni d’amore in “segreto”

Alessandro Siani, chi è la moglie misteriosa con cui sta da oltre 15 anni?

Forse non tutti sanno che l’attore partenopeo Alessandro Siani è sposato da parecchio tempo con una donna di cui non è noto nemmeno il nome. La coppia sarebbe salita all’altare nell’ormai lontano 2008, con una cerimonia riservata e in presenza dei soli amici più stretti. Attualmente Alessandro e la moglie vivono a Fuorigrotta, un quartiere di Napoli. Sono diventati genitori di due splendidi figli a cui sono estremamente legati. Della sua dolce metà non si hanno informazioni, questo perché di comune accordo Alessandro e la moglie hanno deciso di tenere la loro relazione lontana dal mondo dello spettacolo. La coppia non si è mai fatta vedere insieme, nemmeno alle prime dei film di Siani, anche se in qualche occasione, grazie ai settimanali di Gossip, i due sono stati pizzicati insieme.

Alessandro Siani, sui social nessuna traccia del suo grande amore

Ciò che è certo è che Alessandro Siani e sua moglie si conoscono da moltissimo tempo, di sicuro prima che l’attore diventasse famoso. Nonostante la popolarità dell’attore campano, poco o nulla è filtrato sulla sua vita privata in questi anni. Basti pensare che, come dicevamo, lui e la moglie sono apparsi insieme soltanto quando sono stati fotografati dai paparazzi. Sul web, infatti, non si trova alcuno scatto che li ritragga insieme “ufficialmente”. Anche su Instagram, naturalmente, Alessandro Siani non concede spazio alla vita privata e di conseguenza diventa complicato scoprire chi sia la sua dolce metà.

