Tramite amicizia, diretto da Alessandro Siani

Mercoledì 25 settembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, la commedia italiana del 2023 dal titolo Tramite amicizia.

Il film è diretto e interpretato dall’attore e comico di origini napoletane Alessandro Siani, esattamente a distanza di 10 anni dal suo esordio come regista con la pellicola Il principe abusivo (2013).

Le musiche hanno invece la firma del compositore Umberto Scipione, che aveva già collaborato con Siani in numerosi progetti, tra cui Il principe abusivo (2013), Si accettano miracoli (2015) e Chi ha incastrato Babbo Natale? (2021).

Alessandro Siani al concerto di Geolier "con telecamere e una ragazza"/ Cos'è successo allo stadio Maradona

Nel cast di Tramite amicizia anche l’attore Max Tortora, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Ezio Masetti nella serie televisiva di successo I Cesaroni; l’attrice Matilde Gioli, attualmente impegnata con la serie tv Doc – Nelle tue mani; l’attrice e comica Maria Di Biase, diventata famosa in coppia con suo marito Corrado Nuzzo; l’attore Yari Gugliucci, che aveva già lavorato con Siani in Mister Felicità (2017); infine l’attrice Cecilia Dazzi, vincitrice del David di Donatello per la sua interpretazione in Matrimoni (1999).

Siani chiama Arisa a C'è posta per te: "Voglio trovarti marito"/ Arrivano 4 candidati, lei: "Rimango single!"

La trama del film Tramite amicizia, Rai 1: un servizio molto particolare utile a salvare un’intera azienda

Tramite Amicizia racconta le vicende di Lorenzo (Alessandro Siani) un uomo che ha fondato un’agenzia molto particolare chiamata “Tramite Amicizia” che, come suggerisce il nome, si occupa di offrire amici a noleggio.

Lorenzo, infatti, si offre come amico perfetto in tutte quelle occasioni in cui qualcuno ha bisogno di una persona vicina, sia che si tratti di qualcuno con cui potersi sfogare, sia di un compagno per lo shopping, o anche solo di una persona che possa offrire un consiglio, anche se tutto ciò avviene per finta e a pagamento.

Alessandro Siani: il successo fra teatro, cinema e tv/ La vita privata dell’attore

Un giorno, però, tutto diventa più difficile perché ad avere bisogno dei suoi servizi sono proprio alcuni suoi parenti. Quest’ultimi lavorano presso un’azienda dolciaria di proprietà di Alberto Dessè (Max Tortora), un uomo che sta attraversando un momento personale particolarmente difficile e, per questo motivo, ha deciso di vendere la propria attività.

Alberto, ormai, non riesce più a provare alcun entusiasmo verso i suoi progetti e non ha più alcuna fiducia nella vita, il cliente perfetto per l’agenzia di Lorenzo.

Il compito del protagonista è ben chiaro: diventare amico di Alberto e convincerlo a non abbandonare la propria azienda, lasciando a casa centinaia di persone, tra cui i familiari di Lorenzo.

Ad aiutarlo in questa missione, che sembra davvero impossibile, la sua affascinante amica Maya (Matilde Gioli) e la divertente cugina Filomena (Maria Di Biase).