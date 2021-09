Alessandro Siani/ La moglie? Massimo riserbo sulla sua vita privata…

Nato nel 1975 a Napoli, Alessandro Siani, comico, sceneggiatore, cabarettista, regista e anche conduttore televisivo, è confermato sarà ospite ai Seat Music Awards, in onda questa sera, giovedì 9 settembre, su Rai 1. Nei mesi scorsi è arrivato l’annuncio che condurrà insieme a Vanessa Incontrada la nuova edizione televisiva di Striscia la Notizia. A seguito dei numerosi tentativi da parte di Antonio Ricci per convincerlo a entrare nella famiglia di Striscia, Alessandro ha deciso di celebrare i suoi 25 anni di carriera accettando l’incarico. Un merito non indifferente va anche dato al Gabibbo, che è riuscito a persuaderlo con un audio di dieci minuti in cui raccontava della presenza della Incontrada e di tutti i progetti che hanno in serbo per il programma.

Alessandro Siani: massimo riserbo sulla sua vita

Alessandro Siani è molto riservato e si sa molto poco della sua vira privata. Sebbene in ambito lavorativo si presenti come una persona solare e anche molto estroversa, nella vita reale l’attore è una persona molto riservata. Tra le poche cose che si sanno riguardo la sua vita sentimentale, c’è certamente la presenza di una donna, a cui è legato da molto tempo. I due sarebbero infatti convolati a nozze nel lontano 2008, ancor prima del suo successo. Il nome della donna è però sconosciuto, quasi come il suo volto, in quanto non hanno mai fatto apparizioni in pubblico insieme. Adesso i due vivono in una villa a Fuorigrotta, insieme ai due figli, e, a detta di Alessandro, hanno un matrimonio felice.

