Alessandro Siani/ Torna in tv in attesa del film con Christian De Sica

Alessandro Siani ospite a La musica che gira intorno di Fiorella Mannoia

Alessandro Siani è uno dei più talentuosi attori comici italiani. Le sue commedie fanno scintille sia in tv che ai box al cinema e presto i suoi fan avranno modo di rivederlo in tv. Alessandro Siani sarà ospite di Fiorella Mannoia per il suo nuovo show di Rai1 in due puntate dal titolo La Musica che gira intorno e proprio l’attore salirà di nuovo su un palco televisivo per il suo monologo. Al momento non abbiamo molte anticipazioni su quello che succederà con lui questa sera ma l’unica cosa certa è che chi non la ama in veste di oratore, presto potrà rivederlo al cinema in Chi ha incastrato Babbo Natale?. Il nuovo film di Alessandro Siani in lavorazione per le prossime festività natalizie 2021 doveva essere uno dei film di questo Natale 2020 ma per la pandemia è stato tutto rimandato.

Alessandro Siani, la storia del suo cognome e i suoi successi

Fino ad allora, quindi, Alessandro Siani potrà approfittare dell’occasione di questa sera per tornare finalmente su un palco ad oltre un anno di distanza dallo show sempre per Rai1, “20 anni che siamo italiani”. Ma chi è Alessandro Siani e cosa ha fatto nella sua vita? L’attore napoletano classe 1975, ha deciso di usare il cognome Siani anziché il suo Esposito, per un omaggio al giornalista partenopeo Giancarlo Siani assassinato dalla camorra il 23 settembre 1985. La sua carriera è iniziata in uno storico locale di Napoli, Tunnel Cabaret, e a soli 20 anni aveva già portato a casa il Premio Charlot come migliore cabarettista dell’anno. Dopo tanta televisione locale, finalmente Siani sbarca su Rai2, è il 2003 nella trasmissione Bulldozer dando vita a Tatore, il suo personaggio ha ottenuto subito un buon successo ed è stato subito un inanellarsi di successi. Da allora Siani si è districato come scrittore, sceneggiatore, attore, regista di alcuni suoi film e anche doppiatore (Cars e Il piccolo principe). Cosa farà questa sera sul palco?



© RIPRODUZIONE RISERVATA