La puntata odierna di Domenica In si è aperta all’insegna della comicità e del sano divertimento con due colossi del cinema e della risata: Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Insieme saranno prossimamente al cinema con il film “Io e te dobbiamo parlare” e nel salotto di Rai Uno partono dunque dal raccontare la brillantezza della trama. L’esordio della chiacchierata nello studio di Mara Venier è tutto da ridere proprio grazie alla verve dell’attore e regista napoletano.

Proprio nel bel mezzo della promozione del nuovo film – Io e te dobbiamo parlare – Alessandro Siani ha simpaticamente incalzato Mara Venier a proposito del film di Ferzan Ozpetek – Diamanti – dove figura tra le attrici anche la conduttrice di Domenica In. “Tu mi hai fatto una grande cattiveria, sei andata a fare un film con Ferzan Ozpetek!”.

Mara Venier, frecciatina goliardica ad Alessandro Siani: “30 anni di amicizia e non mi hai mai chiamato!”

Mara Venier non si è sottratta al siparietto con Alessandro Siani a Domenica In ed ha prontamente replicato con ironia alle ‘accuse’ dell’attore e regista napoletano. “Ma perchè scusa, tu mi hai mai chiamato? Sono 30 anni che ci conosciamo e siamo amici ma non mi hai mai proposto la parte in un film!”. L’attore ha ammesso la mancanza e a quel punto la conduttrice ha chiosato, sempre con ironia: “Vedi, e allora cosa vuoi?”. Partecipa al momento goliardico anche Leonardo Pieraccioni che porge poi a Mara Venier un finto contratto per il prossimo film; chissà che il simpatico siparietto non porti davvero ad una collaborazione cinematografica per il futuro.