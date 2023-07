Alessandro Tersigni “Il paradiso delle signore come una seconda famiglia”/ E sulla nuova stagione…

Alessandro Tersigni e Il paradiso delle signore: “Come una seconda famiglia“

Alessandro Tersigni ha parlato della nuova stagione de Il paradiso delle signore, la fortunata serie di Rai1 che tornerà a partire da settembre. L’attore, che interpreta Vittorio Conti, si è raccontato a tutto tondo in un’intervista rilasciata a Chi, dove ha anche snocciolato qualche succosa anticipazione sulla nuova attesissima stagione. “È un periodo di cambiamenti. Devo capire cosa ne sarà di me, ma anche del mio personaggio, Vittorio Conti“, ha ammesso.

L’attore non si definisce affatto stanco di girare sul set per una soap che va in onda a cadenza giornaliera, e che dunque necessita di un lavoro incessante e quotidiano. “Il lavoro nel “daily” è stato tanto, lungo, importante – spiega – oramai sono passati quasi dieci anni e sono onorato di far parte di una squadra come questa che, in qualche modo, anche solo per il tempo che passo qui dentro, è praticamente come una seconda famiglia. Mettiamola così: il bisogno di guardare altrove credo sia fisiologico per chi fa questo mestiere, ma con questo non sto rivelando nulla. Abbiamo ancora una stagione intera davanti e con un finale tutto da scrivere“.

Ma perché Il paradiso delle signore è un prodotto che è così apprezzato dal pubblico, che piace e che abbraccia numerose fasce d’età? A cercare di fornire una risposta è Alessandro Tersigni, nel corso dell’intervista: “Perché è un prodotto di qualità che parla a tutti, senza escludere nessuno. In maniera semplice e diretta, senza grossi orpelli, affrontiamo qualsiasi tema: dall’omosessualità alla violenza sulle donne».

Infine, parlando di amore nella serie, riuscirà il suo personaggio, Vittorio Conti, a trovare la sua dolce metà? L’attore non si sbilancia per evitare spoiler compromettenti, ma promette grandi colpi di scena in arrivo: “In questa stagione le sorprese saranno tante e notevoli. So qualcosa, ma non tutto, perché la serie è in continua evoluzione».

