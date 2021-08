Alessandro Tersigni/ “Non lascio Il paradiso delle signore, ma in futuro…”

Alessandro Tersigni sta concludendo le riprese della nuova stagione de “Il paradiso delle signore”, in cui interpreta Vittorio Conti, mentre la moglie Maria Stefania Di Renzo e il figlio Filippo sono già in vacanza. A breve li raggiungerà per trascorrere insieme due settimane di riposo, forse in Sicilia. L’attore, 41 anni, è sposato con Maria Stefania dal 2016: “Il bello del nostro rapporto è proprio la condivisione. Poi alla base, oltre all’amore, c’è il dialogo che in coppia è l’unica via di uscita per stare assieme in maniera autentica. Noi ci diciamo sempre tutto e subito”, ha detto l’attore a Chi. La coppia non esclude di allargare la famiglia, dopo la nascita di Filippo nel 2017. Il bambino è impavido e temerario, ma papà Alessandro gli ha insegnato “il rispetto per il prossimo e per tutto quello che ha, mai dare nulla per scontato”.

Anche Alessandro Tersigni da piccolo era un bambino agitato: “Da piccolo ero un diavolo, con il servizio militare ho scoperto disciplina e rigore”, ha confessato al settimanale Chi. L’attore ha detto di ritenersi molto fortunato perché è riuscito a realizzare quasi tutti i suoi sogni di bambino: “Sognavo di fare l’attore, il vigili del fuoco e di mettere su famiglia. Sono stato fortunatissimo, ma ho fatto tanta gavetta”. Prima del Grande Fratello ha imparato il lavoro di falegname, ha fatto il commesso in diversi negozi e il cameriere. Qualche mese fa circolano voci sul suo addio a “Il paradiso delle signore”, ma Tersigni ha escluso questa possibilità per il momento: “Sono troppo affezionato alla squadra, al progetto e al personaggio”. Ma ha aggiunto: “Non posso negare che mi piacerebbe mettermi in gioco in altre situazioni. Fermarsi a un solo personaggio sarebbe riduttivo”.

