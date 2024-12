C’è anche Giulia Pilloni tra i concorrenti finalisti di Bake Off Italia 2024, il programma più dolce del piccolo schermo giunto alla sua dodicesima edizione. Chi sarà il vincitore del titolo di miglior aspirante pasticcere del cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery? Tutto pronto per il gran finale con l’ultima puntata del programma televisivo più dolce della tv condotta da Benedetta Parodi su Real Time.

I concorrenti finalisti dovranno preparare dolci e torte da presentare all’attenzione della giuria composta dai maestri Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Non solo, supervisore e super ospite il Maestro Pasticcere Iginio Massari. A loro, infatti, è affidato il compito di osservare e giudicare il lavoro degli aspiranti pasticceri nella splendida cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Tra i finalisti della gara culinaria più dolce della tv c’è anche Giulia Pilloni che durante la semifinale si è fatta notare durante la preparazione di una torta moderna.

I concorrenti chiamati a replicare una torta preparata da Iginio Massari hanno dovuto confrontarsi con il gusto del famoso pasticcere italiano. A convincere più di tutti è stata proprio la torta preparata da Giulia che le ha permesso di conquistare il secondo Golden ticket della puntata indispensabile per passare alla finale.

Giulia Pilloni sarà la vincitrice di Bake Off Italia 2024?

Per Giulia Pilloni si sono aperte le porte della finale di Bake Off Italia 2024 – Dolci in Forno. A fare il tifo per lei c’è tutto il paese di Certaldo, comune italiano della città metropolitana di Firenze famoso per essere stato luogo di morte e di nascita del poeta e scrittore Giovanni Boccaccio. Di professione interior designer, Giulia ha sempre avuto una grandissima passione per la cucina e int particolare per i dolci grazie alla mamma. Durante la pandemia da Covid-19 ha riscoperto questa sua passione per i dolci e ha deciso di mettersi in gioco partecipando come concorrente.

Il desiderio di trasformare questa sua passione in un lavoro la spinge nel 2023 a lasciare il suo lavoro per dedicarsi anima e corpo al mestiere di cake designer. In particolare dopo essere diventata mamma, Giulia ha capito che la pasticceria è sempre stato il suo primo e grande amore e di voler aprire una pasticceria tutta sua. Riuscirà Giulia a realizzare il suo sogno? Intanto è pronta a giocarsi il tutto per tutto nella finale di Bake Off 2024!