“Alessandro Venturelli era a Padova”/ Testimone “Ha detto di aver litigato con mamma”

Alessandro Venturelli, giovane scomparso da dieci mesi, sarebbe stato avvistato alla stazione di Padova. Il caso è stato trattato nel corso della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele, con la mamma del ragazzo, la signora Roberta, in collegamento audiovisivo, in compagnia dell’inviata del programma, Maria Grazia Sarrocco. Nelle ultime ore è spuntata una nuova testimonianza, giunta da parte di un uomo, che sostiene di avere visto lo scomparso nella città veneta.

“Si trovava a bordo della bicicletta e si muoveva molto rapidamente”, ha confessato questa persona telefonicamente alla giornalista Rai, aggiungendo di averlo chiamato per nome, “Alessandro”, ottenendo in risposta il suo avvicinamento: “L’ho visto a Padova, vicino all’entrata dell’albergo, davanti alla stazione. Era da solo, vestito di nero. L’ho chiamato, si è fermato, gli ho detto di venire, gli ho detto che la madre lo stava cercando. A quel punto, lui è scappato, dicendo di avere litigato con la mamma”.

ALESSANDRO VENTURELLI AVVISTATO A PADOVA? UN TESTIMONE: “È SCAPPATO QUANDO GLI HO DETTO DI CHIAMARE LA MADRE”

Il prosieguo della vicenda connessa alla testimonianza inedita su Alessandro Venturelli ha rivelato ulteriori affermazioni da parte dell’uomo che sostiene di averlo incontrato: “Ho visto lui passare davanti alla stazione, erano circa le 18. Era tranquillo, aveva uno zaino nero, era vestito di nero e si trovava a bordo di una bici nera con batteria. Quando gli ho detto di chiamare la madre, è scappato”.

La mamma Roberta, comprensibilmente commossa nel corso della trasmissione “Storie Italiane”, ha aggiunto di avere parlato con le forze dell’ordine, ma le prime indicazioni non sarebbero positive, perlomeno per quanto concerne le segnalazioni passate: “Per quanto riguarda uno dei primi avvistamenti, le telecamere sembrerebbero non rivelare nulla di utile. Ora si è aggiunta quest’ultima testimonianza, sulla quale non abbiamo ancora novità”. Infine, un nuovo dettaglio: il mattino della sua sparizione, Alessandro si è svegliato molto nervoso e si è scagliato verbalmente contro la madre, che ancora non riesce a darsi una spiegazione esaustiva di quella rabbia.

