Alessandro Venturelli: nuovi avvistamenti a Padova/ “Aveva addosso una giacca verde”

A Storie Italiane si torna a parlare del caso di Alessandro Venturelli, il giovane ragazzo scomparso a dicembre da Sassuolo e avvistato negli scorsi giorni in quel di Padova, così come “confermato” da numerose testimonianze: “Noi siamo sempre alla stazione di Padova – le parole dell’inviata del programma di Rai Uno, Maria Grazia San Rocco – è qui che viene visto il ragazzo così come a Prato della Valle. Ieri pomeriggio abbiamo incontrato i ragazzi che ci avevano segnalato Alessandro o ad uno molto somigliante”.

“Lo avrebbero – ha proseguito – incontrato anche ieri pomeriggio, alle 15:30, e stava dormendo disteso a terra ma era tranquillo. Ieri sera dopo le 23:00 il padre di Alessandro ha ricevuto una chiamata da parte di una donna che avrebbe visto Alessandro a Prato della Valle, nei pressi della basilica, a dieci minuti da qui. Avrebbe visto Alessandro con una giacca verde, e anche i ragazzi lo avrebbero visto con la stessa giacca”. Roberto Alessi ha aggiunto: “C’è un testimone che l’ha riconosciuto, l’ha chiamato Alessandro, e lui si è girato quindi… E poi si parla sempre di una bicicletta nera ma è stato detto anche di una bicicletta con una pedalata assistita che sono molte costose”.

ALESSANDRO VENTURELLI, NUOVE TESTIMONIANZE A PADOVA: IL COMMENTO DELLA MAMMA ROBERTA

Storie Italiane ha intervistato ancora la madre di Alessandro Venturelli, la signora Roberta: “A mio marito sono arrivati perchè il nostro numero di telefono è ovunque, è facile averlo. Questa signora dice di aver visto Alessandro non solo ieri mattina attorno a mezzogiorno ma anche un mese fa in un quartiere dove c’è la basilica di Sant’Antonio. Sarebbe rimasta colpita e avrebbe detto all’amica che le sembrava il ragazzo che stanno cercando. Ieri avrebbe visto Alessandro ed è sicura”.

Roberto Alessi è intervenuto di nuovo: “Potrebbe non sapere di essere ricercato, se vive in strada e non legge i giornali magari non sa niente”. Di nuovo Maria Grazia San Rocco: “Un ragazzo lo avrebbe informato che sua madre lo starebbe cercando, e lui avrebbe detto che non vorrebbe vedere la mamma”. Quindi Alessi ha replicato: “La signora Roberta a Storie Italiane ha confermato che Alessandro aveva litigato con la madre e questa è una specie di prova del nove”. Di nuovo la mamma: “Quando abbiamo litigato ho pensato all’abbraccio del giorno prima, sembravano due persone diverse. Io ho tanta rabbia dentro, quando Alessandro è scomparso non era un drogato, so che faceva qualcosa che non avrebbe dovuto fare, ma so chi avevo in casa, era una persona pulita in tutti i sensi e questo me l’hanno confermato anche gli inquirenti. Noi arriviamo da anni atroci, poi a dicembre era morto mio fratello e a febbraio il lockdown… Mi rivolgo allo stato, Alessandro deve saltare fuori, sono arrabbiata”.



