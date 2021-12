Alessandro Verdolini sbotta dopo la scelta di Andrea Nicole a UeD/ Poi cancella…

Andrea Nicole ha scelto Ciprian Aftim

Durante la registrazione di ieri, martedì 30 novembre, di Uomini e Donne la tronista Andrea Nicole ha scelto il corteggiatore Ciprian Aftim. I due si sono presentati in studio insieme rivelando quando successo il giorno prima: il corteggiatore si è presentato a casa di Andrea Nicole e hanno passato la notte insieme senza avvisare nessuno della redazione. Tina Cipollari e Gianni Sperti li hanno accusati di essere stati disonesti e scorretti nei confronti del programma, Gianni ha anche sospettato che Roberta, l’altra tronista, fosse connivente. Ciprian ha rivelato di aver abbassato la benda in una delle precedenti esterne e di aver trovato dei punti di riferimento per localizzare la casa della tronista. Maria De Filippi ha ammesso di esserci rimasta male e che avrebbero potuto tranquillamente parlare con la redazione invece di tenere tutto nascosto.

Alessandro Verdolini: sbotta sui social dopo la scelta di Andrea Nicole

Grande delusione per Alessandro Verdolini, l’altro corteggiatore di Andrea Nicole, che ha scoperto tutto in studio ed era sconvolto. Il ragazzo ha attaccato la tronista e Ciprian dicendogli che sono due persone disoneste. Dopo la registrazione di Uomini e Donne, Alessandro ha sbottato sui social pubblicando nelle sue storie una frecciata ad Andrea Nicole e alla sua scelta Ciprian Aftim. L’ormai ex corteggiatore ha poi cancellato il messaggio perché finché la puntata non andrà in onda i protagonisti non possono parlarne apertamente di quanto successo in studio. Grazie al sito Il Vicolo delle News, è stato possibile recuperare il messaggio di Alessandro: “Sempre a testa alta. Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”. Alessandro sarà uno dei prossimi tronista?

