Anticipazioni Uomini e Donne, spoiler registrazioni: arriva il confronto tra Ida e Mario

In attesa di capire quando partiranno ufficialmente le puntate di Uomini e donne su Canale Cinque spuntano già delle anticipazioni riguardo al dating show condotto da Maria De Filippi, che molto presto approderà sul quinto canale per intrattenere i milioni di appassionati della trasmissione. Sul web sono circolate intanto le anticipazioni di Uomini e donne, ora che le registrazioni sono ufficialmente scattate e stando a quanto emerso potrebbe arrivare il momento dell’atteso confronto tra Ida e Mario, possibili protagonisti dunque in una delle puntate di apertura, a diffondere la notizia è stato l’esperto social Lorenzo Pugnaloni, che in una serie di storie pubblicate su Instagram ha aggiornato i fan del programma, sui social ha poi lanciato un indizio con tanto di pronostico: “Nelle prossime registrazioni sicuramente andrà in scena il confronto tra Ida e Mario, pronostici?”

Le anticipazioni di Uomini e donne prevedono anche dei momenti di tensione per uno dei cavalieri del programma, molto probabilmente si tratta di Armando Incarnato, che potrebbe ritrovarsi con i nervi messi a dura prova.

Anticipazioni Uomini e donne, slitta la partenza del programma su Canale Cinque?

Intanto i telespettatori di Canale Cinque fremono per scoprire quando partirà il programma condotto come sempre dalla regina Maria De Filippi, pronta a riprendere il posto di comando sul piccolo schermo, non ci sono certezze però riguardo alla data di inizio format, visto che stando alle ultime informazioni trapelate sembra pronto un cambio di data, inizialmente fissata al prossimo nove settembre ma si potrebbe attendere la settimana successiva e iniziare in concomitanza con il Grande Fratello di Alfonso Signorini.

In attesa di ufficialità le anticipazioni di Uomini e donne ci rivelano che fin da subito ne vedremo delle belle, con protagonisti amati come Ida e Mario pronti a entrare in azione e regalare colpi di scena al pubblico Mediaset.