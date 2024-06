Alessandro Vespa si sposa: matrimonio in Puglia per il figlio di Bruno Vespa/ Il sì il 22 giugno a Oria

Alessandro Vespa si sposa in Puglia: matrimonio da favola per il figlio di Bruno Vespa

Alessandro Vespa, uno dei due figli di Bruno Vespa e Augusta Iannini, è pronto per coronare il suo sogno d’amore sposandosi in Puglia dove si terrà sia la cerimonia religiosa che il ricevimento. Nessuna informazione sulla futura moglie che, tuttavia, insieme al futuro marito Alessandro Vespa, sarebbe stata rapita dal fascino della Puglia al punto da averla scelta come location per quello che è da sempre definito uno dei giorni più belli nella vita di una donna. La cerimonia religiosa si svolgerà il prossimo 22 giugno nella splendida nella cattedrale Santa Maria Assunta in cielo di Oria.

VERSO LE EUROPEE 2024/ Dietro "Telemeloni", la farsa di un par condicio inesistente

La cerimonia religiosa sarà celebrata dallo stesso vescovo Vincenzo Pisanello che, come riporta il Corriera della Sera, era a conoscenza da tempo della notizia che, invece, è stata resa pubblica solo recentemente mentre c’è massimo riserbo sui preparativi e sulla lista degli invitati. Dopo il rito religioso, gli sposi, con gli amici e le rispettive famiglie festeggeranno nella tenuta di famiglia di lui Li Reni nelle campagne di Manduria in provincia di Taranto.

POLITICA & MEDIA/ Il caso Vespa è inciampato (ancora) nel duopolio Raiset

Chi è Alessandro Vespa, il figlio di Bruno Vespa

Alessandro Vespa è nato dall’amore tra Bruno Vespa e Augusta Iannini che hanno anche un altro figlio, Federico, giornalista, conduttore radiofonico e scrittore esattamente come papà Bruno. Alessandro, invece, ha scelto di percorrere in parte la strada di mamma Augusta Iannini che, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, ha intrapreso la carriera giuridica. Alessandro, così, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma Tre e, successivamente, ha frequentato un master in Real Estate Finanze alla Luiss Business School di Roma.

Confronto in tv Meloni-Schlein, Rai annulla duello a Porta a Porta/ FI, M5s, AVS contrari: ora cosa succede

Schivo e riservato, è sempre stato lontano dai riflettori e oggi lavora come avvocato presso lo studio legale Cappelli RCCD di Roma ed è specializzato in corporate real estate e assiste società di gestione del risparmio, fondi di investimento, operatori professionali e industrial











© RIPRODUZIONE RISERVATA