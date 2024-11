Chi è la moglie di Claudio Durigon? Ecco cosa sappiamo di Alessia Botta…

Del privato del sottosegretario del Lavoro Claudio Durigon – oggi ospite a Onorevoli Confessioni, con Laura Tecce – sappiamo decisamente poco, con la ferma certezza che la sua attuale moglie (dato che avrebbe avuto una precedente relazione, ma ci arriveremo) si chiama Alessia Botta: una vita – insomma – tenuta gelosamente lontana dai riflettori della cronaca rosa e che forse proprio oggi potremo finalmente approfondire leggermente, scoprendo alcuni aspetti per ora del tutto ignoti; come per esempio in momento in cui Claudio Durigon e la moglie Alessia Botta e si sono conosciuti, oppure anche le loro intenzioni future che potrebbero portarli a dare alla luce dei nuovi fratellini per gli attuali figli del politico.

Claudio Durigon e la dieta nel 2021: "Ho perso 26 kg in due mesi"/ "Mi sono affidato ad una diet coach"

Chi è Alessia Botta, la moglie di Claudio Durigon: il matrimonio a giugno del 2024

Tonando al punto di partenza di questo articolo, vorremmo soffermarci più che su Durigon – al quale comunque abbiamo dedicato un altro pezzo che potete facilmente trovare linkato in questa stessa pagina, sulla destra – sulla figura di Alessia Botta e sulla vita sentimentale del politico oggi in forza alla Lega: il punto di partenza (assolutamente non trascurabile) è da riservare ovviamente alla sua prima relazione della quale non abbiamo alcun tipo di informazione, a partire dal nome dell’ex moglie ed arrivando fino agli anni in cui sono stati assieme; ma di contro sappiamo che è stato proprio in questo momento che sono venuti al mondo i primi – e per ora unici – figli di Durigon, Andrea e Annalisa, anche loro ignoti alla cronaca rosa.

Claudio Durigon, chi è il mister Quota 100 della Lega/ Da sindacalista a vice di Salvini esperto di lavoro

In un momento non meglio precisato sappiamo che Claudio Durigon ha conosciuto la moglie Alessia Botta con la quale ha iniziato una frequentazione che dura – felicemente – ancora oggi: anche lei è ‘ignota’ ai quotidiani e settimanali di gossip e ci è dato solamente sapere (con un annuncio che diede lo stesso Durigon ai microfoni di ‘Un giorno da pecora‘ su Rai Radio 1) che sono convolati a nozze il 22 giugno di quest’anno con una cerimonia che si è celebrata in quel di Roma; così come parrebbe che faccia parte dell’ufficio pubbliche relazioni del gruppo Magistra dedito alle attività formative.