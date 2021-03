Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: perso il figlio che aspettavano/ “Non era tempo…”

Un dolore enorme ha colpito la famiglia di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. L’ex corteggiatrice, con un messaggio struggente pubblicato su Instagram, ha lasciato intendere che il terzo figlio che aspettava non ce l’ha fatta. “Non era tempo per noi. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto: vi prego! Abbiamo solo bisogno di affrontare il nostro dolore, DA SOLI. Speriamo capirete”, si legge nell’unica storia pubblicata su Instagram da Alessia nelle ultime ore. Nessun commento, invece, da parte di Aldo Palmeri che preferisce il silenzio. L’annuncio è arrivato pochi giorni dopo l’annuncio del sesso del bambino. Aldo e Alessia, già genitori di Nicolò e Leonardo, aspettavano il terzo maschietto. Purtroppo, oggi, il tragico annuncio della Cammarota e del marito Aldo.

ALESSIA CAMMAROTA E ALDO PALMERI, CANCELLATE LE FOTO DELLA TERZA GRAVIDANZA

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri avevano annunciato di aspettare il terzo figlio il giorno di San Valentino. Qualche giorno dopo avevano anche svelato di aspettare il terzo maschietto. Oggi, sia il video con cui annunciavano la gravidanza ai follower che le altre foto sono state cancellate dal profilo Instagram dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Non si sa cosa sia accaduto ad Alessia che, giustamente, preferisce vivere il proprio dolore nell’intimità della sua famiglia. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, è una delle più belle e solide che si siano formate nel programma di Maria De Filippi. Dopo aver formato una famiglia con la nascita di Niccolò, cinque anni, e Leonardo, tre, la coppia aveva deciso di allargare ancora la famiglia. Dalla redazione de Il Sussidiario un abbraccio alla famiglia Palmeri.

