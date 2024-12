Genitori Teresa Langella, chi sono Alessandro e Annunziata

Negli ultimi mesi l’ex protagonista di Uomini e donne Teresa Langella ha fortemente accelerato lo sviluppo della sua famiglia insieme ad Andrea Del Corso, i due si sono sposati e ora non resta che attendere qualche lieto annuncio riguardo a eventuali figli in arrivo. Ci sono due persone però che restano fondamentali nella vita dell’ex protagonista di Uomini e donne, i genitori di Teresa Langella, Alessandro e Annunziata, per i quali più volte anche in passato la modella ha speso parole speciali.

Zeudi Di Palma toccata da Emanuele al Grande Fratello 2024?/ "Gli autori mi hanno fatto una richiesta"

In una dedica rivolta alla madre, Teresa Langella si è soffermata sugli insegnamenti tratti: “Una delle cose che mi tormenta è non poter godere di questi momenti “speciali” insieme a te perché il lavoro mi tiene spesso lontana da casa ma ci rifaremo, te lo prometto, come mi avete insegnato tu e papà, cercherò di non sentirmi in colpa per questo”.

Andrea Dal Corso, chi è l'ex corteggiatore di Uomini e donne/ "Matrimonio con Teresa Langella è stato unico"

Teresa Langella genitori, la dedica per la madre: “L’esempio che voglio per i miei figli”

In attesa che la coppia nata a Uomini e donne si lasci andare a qualche grande annuncio riguardo alla possibilità di allargare la famiglia, Teresa Langella ha speso parole speciali nei confronti dei genitori in una dedica che ha toccato i social e i fan della stessa ex corteggiatrice: “Sei l’esempio che voglio essere per i miei figli – ha scritto Teresa Langella in un post pubblicato su Instagram – A te, Donna d’altri tempi, piena di valori e grandi insegnamenti, quelli che io, nonostante qualche errore, sto cercando di portare avanti con onore e ammirazione, sei il mio Mantra” le parole della moglie di Andrea Del Corso.

Chi è Roberta ex moglie di Enzo Iacchetti/ "Separazione? Nostro figlio disse: 'Finalmente, non potevo più..'"

I genitori di Teresa Langella dunque sembrano una sorta di ispirazione per la ragazza, che presto potrebbe allargare la famiglia insieme ad Andrea Del Corso, con il quale è convolato a nozze pochi mesi fa.