Alessia Costantino, la fidanzata di Davide Silvestri/ La coppia ora è pronta il matrimonio

La partecipazione al “Grande Fratello Vip” ha permesso a Davide Silvestri di farsi conoscere meglio dal pubblico dopo anni in cui il mondo dello spettacolo sembrava essersi dimenticato di lui. E come spesso capita in un reality, sono emersi aspetti meno noti della sua vita privata, a partire dal rapporto con la fidanzata, Alessia Costantino, che è al suo fianco da un paio d’anni.

Non solo, in una delle sorprese che la ragazza ha fatto in una delle puntate, l’ex protagonista di “Vivere” ha compiuto un passo che fino a quel momento non era riuscito a fare: le ha detto “Ti amo“, parole che per lui hanno una grandissima importanza ed è per questo che fino a quel momento non era riuscito a pronunciare. I due convivono in Brianza e ora sono pronti al grande passo, che avverrà tra pochi mesi.

Davide Silvestri e la fidanzata Alessia Costantino: il sì è vicino

Avere ascoltato quelle paroline magiche per ogni innamorato è stato certamente bellissimo per Alessia, che non ha nascosto la sua grande emozione: “È stato un momento magico, non me l’aspettavo da parte di Davide, una reazione forte, tanto è vero che il suo inginocchiarsi per me è stato una cosa incredibile. Non ho capito più nulla, non mi sembrava vero”.

La coppia ora è pronta a giurarsi amore eterno, ma non ci sarà molto spazio per gli ex compagni di avventura di Davide: “Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate” – ha detto l’attore in un’intervista a ‘Chi’. La data non è stata ancora fissata: si pensa a luglio, ma con ogni probabilità tutto sarà rinviato a settembre.

