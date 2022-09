Alessia e Angela, figlia ed ex moglie Attilio Romita/ “Ci adoriamo, anche se…”

Alessia e Angela, chi sono la figlia e l’ex moglie di Attilio Romita

Attilio Romita, giornalista e oggi concorrente del Grande Fratello Vip 7, pur essendo un uomo schivo e riservato, regala spesso foto della sua quotidianità ai followers su Instagram. Della sua vita privata si sa che convive felicemente con la compagna Mimma Fusco arrivata dopo la fine del suo matrimonio. Prima di incontrare l’attuale compagna, infatti, il giornalista era sposato con Angela e, dalla loro unione, è nata una figlia, Alessia, che oggi è grande e indipendente ed è l’orgoglio di papà Attilio Romita.

Attilio Romita, chi è?/ Dalla conduzione del TG1 all'ingresso al Grande Fratello Vip 2022: cerca il riscatto?

In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, infatti, il giornalista ha raccontato di avere un buon rapporto con l’ex moglie e di avere con la figlia Alessia un feeling speciale. “E un anno dopo è arrivata mia figlia, Alessia, che lavora in una multinazionale di fazzolettini. Con lei ho un feeling meraviglioso, ci adoriamo anche se litighiamo tantissimo”.

Attilio Romita, la dedica alla figlia Alessia

Scorrendo il profilo Instagram di Attilio Romita, è facile incorrere in foto in cui è in compagnia della figlia Alessia. Oltre a quella di apertura scattata nel 2021 in occasione della laurea di Alessia in marketing presso la Luiss con una votazione di 110 e lode, il giornalista ha pubblicato anche una foto scattata a Milano in cui è con la figlia in un giorno davvero speciale. Era il 14 febbraio 2022 e Attilio Romita si godeva la giornata con la sua bambina che, oggi, è una giovane donna.

“Con mia figlia al Bosco verticale di Milano”, si legge nella didascalia che accompagna la foto che potete vedere qui in basso. Uno scatto tenero che esprime tutto l’amore che lega padre e figlia. Alessia, dunque, accetterà di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7 nel corso dei prossimi mesi per fare una sorpresa al padre?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Attilio Romita (@romitaattilio)













© RIPRODUZIONE RISERVATA