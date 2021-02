Attilio Romita “Voglio tornare in Tv con un reality”/ “Magari il Grande Fratello Vip”

Attilio Romita, giornalista e conduttore storico del Tg1, è stato costretto ad allontanarsi dal piccolo schermo a causa di problemi di salute. Lo ha raccontato nel corso di un’intervista a Francesco Fredella per il settimanale CHI, rivelando il desiderio di rimettersi in gioco in questo mondo, magari con un reality. “Subito dopo la pensione avevo iniziato a condurre Pomeriggio Norba tornando dopo anni in video. Dopo un mese e mezzo lo stop. Il cardiologo mi ha suggerito di sottopormi ad un intervento chirurgico. Non sono mai stato in un ospedale. Sono stato in terapia intensiva. Non riuscivo a dormire e mangiare: giorni terribili. Per fortuna è andato tutto bene.” ha raccontato, spiegando che a colpirlo è stato “Un prolasso alla mitralica. Il classico soffio al cuore.”

Attilio Romita al Grande Fratello Vip? Appello ad Alfonso Signorini

Ora che l’allarme è rientrato e che i problemi di salute sono rientrati, Attilio Romina è pronto a tornare in Tv, magari proprio con un reality. A Francesco Fredella infatti ha confessato: “Lo scorso 1 agosto, giorno del mio compleanno, sono andato in pensione dopo una vita in Rai. Sono tornato in vita con Pomeriggio Norba dopo otto anni di stop. E devo ammettere che non ero nemmeno arrugginito. – così la rivelazione – Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate del Grande Fratello Vip. Trovo sia un vero esperimento sociale.” E se l’appello arrivasse dritto ad Alfonso Signorini, lui entrerebbe subito nella Casa di Canale 5: “Ho la valigia già pronta!” ha ammesso.



