Alessia, fidanzata di Davide Silvestri/ “Alex e Soleil? Non deve staccarsi da loro”

Alessia Costantino, fidanzata di Davide Silvestri, ospite di Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, ha parlato del percorso del fidanzato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo una partenza in sordina, Davide Silvestri, con la sua simpatia, ha conquistato non solo il pubblico, ma anche gli altri concorrenti legandosi, in modo particolare, a Soleil Sorge e Alex Belli. Nelle ultime settimane, tuttavia, Davide trascorre molto meno tempo con Alex e Soleil preferendo concentrarsi anche sul rapporto con altre persone. Alessia, però, ritiene che Davide non debba assolutamente staccarsi da Alex e Soleil.



Davide Silvestri e Soleil Sorge, lite al Gf Vip/ "Sei indifendibile, non sparlo..."

“Se io fossi una concorrente del GF Vip in questo momento consiglierei a Davide di staccarsi da Soleil Sorge e Alex Belli? Non si deve staccare da loro, si diverte e sono molto spensierati. Poi fanno delle cose artistiche molto simpatiche… no, non parlo di chimica artistica ma di performance. Davide è così anche nella vita quotidiana. Io sono innamorata di lui anche per questo. Deve continuare così. Lui se pensa qualcosa in maniera differente da Soleil o Alex lui le dice con fermezza. Non avrebbe senso interrompere il loro rapporto”.

Davide Silvestri in crisi con Alex e Soleil?/ “Sopportiamoci con pregi e difetti”

Alessia Costantino sul percorso del fidanzato Davide Silvestri al Grande Fratello Vip 2021

Alessia Costantino è felice ed orgogliosa del percorso che Davide Silvestri sta facendo al Grande Fratello vip 2021. Alessia, tuttavia, haparlato anche del periodo che Davide ha affrontato quando si è allontanato dal mondo dello spettacolo. “Non ha sofferto per essersi allontanato dal mondo dello spettacolo. Ha sfruttato questo periodo per trovare un lavoro che raffigurasse la sua passione. Ha studiato un sacco per mettere in piedi il suo grande sogno e ci è riuscito alla grande mettendoci enorme impegno”.

Davide Silvestri "caccia" Soleil Sorge dal GF Vip/ "C'è la porta rossa!"

Infine, ha svelato l’esistenza di un video che Davide ha lasciato per il cugino Kekko Silvestre si dui, però, non conosce il contenuto. “Davide ha lasciato un video segreto per Francesco. Non so cosa dice… lui mi ha detto che se starà male dovrò farlo vedere a suo cugino”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA