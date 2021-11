Davide Silvestri e Soleil Sorge, lite al Gf Vip/ “Sei indifendibile, non sparlo…”

Dopo la ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 in cui Alfonso Signorini ha mostrato un confessionale in cui Davide Silvestri criticava Soleil Sorge per l’attacco a Gianmaria Antinolfi, l’attore e l’influencer si sono confrontati alla presenza di Alex Belli che ha provato a mediare tra i due. Soleil ammette di essere delusa dall’amico da cui non si sarebbe aspettata determinate parole. La Sorge, infatti, non nasconde che avrebbe voluto un appoggio da chi considera un amico all’interno della casa.

“Forse non hai capito il mio discorso e hai frainteso” ha detto Soleil ripensando alle parole dette da Davide Silvestri in confessionale. “Io non mi permetterei mai di dire certe parole su una persona che considero un amico […] Tu mi hai attaccata in quel confessionale. Mi sembra strano che tu ti sia esposto in quel modo lì sulla base della nostra amicizia”.

Davide Silvestri e Soleil Sorge, amicizia finita?

Davide Silvestri, come ha spiegato ad Alfonso Signorini, non ha alcuna intenzione di restare in silenzio di fronte agli errori di Soleil Sorge. Durante il confronto con quest’ultima, alla presenza di Alex Belli, ribadisce il proprio pensiero sostenendo ribadendo gli errori commessi con Gianmaria Antinolfi.

“Sole io le cose te le dico in faccia. Io non sono stupido. Se io voglio sparlare di te non vado in confessionale” ha replicato Davide. Alex Belli ha provato a mediare, ma Silvestri ha aggiunto: “E non devo chiederle scusa per questo. Sole tu ti senti sempre attaccata, a volte sei per me indifendibile. Sai quante volte io ti ho difesa?! Non lo sai, perché forse non ti interessa neanche. Se tu pensi che c’è qualcosa nei tuoi confronti ti sbagli”.

