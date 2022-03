Alessia, la moglie di Antonio Giuliani/ Al suo fianco con discrezione

Pur avendo abituato il pubblico a strappare un sorriso anche solo con una semplice battuta, Antonio Giuliani nel privato preferisce essere decisamente più riservato. Enblematico è anche il mondo con cui gestisce il suo profilo Instagram, composto soprattutto da scatti che coinvolgono soprattutto la sua attività professionale e solo raramente i suoi affetti. Per il comico, però, la presenza della moglie Alessia, al suo fianco ormai da più di dieci anni, resta comunque fondamentale, anche per la capacità della donna di supportarlo anche nei momenti in cui il lavoro gli dava meno soddisfazioni.

I due sono legati da anni e hanno coronato il loro rapporto nel 2008 con la nascita di un figlio, periodo in cui aveva già avuto modo di guadagnarsi l’affetto del pubblico. Il suo esordio sul piccolo schermo è infatti arrivato grazie al programma “Stasera mi butto“, a cui poi hanno fatto seguito 2La sai l’ultima?”, Gran Caffè” e “Seven Show”. Non è mancata anche la partecipazione ad alcune fiction, tra cui “L’onore e il rispetto” e “Il rosso e nero” con Gabriel Garko e Caterina e le sue figlie 3″.

Antonio Giuliani e il rapporto con la moglie Alessia: lei sempre al suo fianco

Alessia, la moglie di Antonio Giuliani, non appartiene al mondo dello spettacolo, proprio per questo raramente è al suo fianco nelle occasioni ufficiali. La sua presenza è stata però fondamentale nel 2016, anno in cui l’artista è stato colpito da un malore che aveva messo in allarme anche i suoi fan.

Era stata la donna a comunicare l’accaduto ai suoi fan tramite il suo profilo Facebook con un messaggio in cui aveva cercato di tranquillizzare tutti: “Buongiorno, sono la moglie di Antonio – aveva scritto -. Visti i numerosi messaggi che stiamo ricevendo, volevo comunicarvi che Antonio è ricoverato, ma non per infarto. Ha avuto un’infiammazione. Presto verrà dimesso. Grazie per l’affetto dimostratigli”. Il problema fortunatamente si è risolto nell’arco di pochi giorni.

