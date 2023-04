Alessia Lionello, figlia di Oreste/ “Un papà molto rispettoso, geloso di noi figli”

Alessia Lionello, chi è la figlia di Oreste Lionello

Alessia Lionello sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 18 aprile, di Oggi è un altro giorno per ricordare il celebre padre Oreste Lionello, scomparso nel 2009 e che oggi avrebbe compiuto 96 anni. Alessia Lionello, classe 1976, ha cinque fratelli: Luca (attore) Cristiana (doppiatrice), Fabio Luigi (regista), Davide (doppiatore) e Vivianna. Anche Alessia è una doppiatrice, sua la voce di Amelie Gonin in “Cyrano de Bergerac”, Eliza Dushku in “Soul Survivors”, Aaliyah in “Romeo deve morire” (Trish O’Day) e Romane Bohringer in “E morì con un felafel in mano” (Anya). Ma anche di Katie Logan nella celebre soap opera “Beautiful”.

Oreste Lionello, come è morto il maestro del cabaret/ Storica "voce" di Woody Allen

“Ho iniziato il doppiaggio a cinque anni grazie ad Oreste che per vedermi mi ha insegnato un mestiere difficile e rigoroso. Ho debuttato in televisione a 8 anni nel 1975 come protagonista nel programma: La tv dei ragazzi con la serie “È successo che… le avventure di Lilla”…. Oggi sono Programmista regista presso rai Digital dove gioco con le immagini mi occupo di grandi eventi tipo: festival del cinema di Venezia, Sanremo… continuo il doppiaggio”, ha detto Alessia Lionello a Quotidiano Contribuenti, parlando della sua carriera.

Bernard e David Guetta, fratelli di Nathalie/ "La domenica insieme a casa di papà"

Alessia Lionello: “Oreste? Un modernissimo uomo antico”

Alessia Lionello ha dedicato un libro al padre Oreste, dal titolo “Sono morto dalle risate”: “I genitori non si scelgono, ti capitano. A me è capitato un tipo strambo. Un certo Oreste, fuori dal comune, che mi incuteva un po’ di soggezione. Con l’età della ragione ho imparato a decodificarlo. A compiere lo slalom tra i suoi criptici atti linguistici per arrivare a un unico traguardo: ridere. Ci siamo uniti così indissolubilmente attraverso la risata”, si legge nella prefazione del libro. Intervista a “L’ora solare” su Tv200, Alessia Lionello ha ricordato alcuni aneddoti legati alla sua infanzia: “Per esempio la notte, se erano tanti giorni che non riusciva a vederci, ci svegliava tutti quanti e ci mordeva sul fianco scatenando le nostre risate. Lui è stato un papà molto rispettoso, bussava alla porta prima di entrare nelle nostre stanze. Era un modernissimo uomo antico, gelosissimo di noi, anche dei figli maschi”.

LEGGI ANCHE:

Yudiel Sanchez chi è ex marito Nathalie Guetta/ Dal grande amore al divorzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA