Alessia Logli, figlia Roberta Ragusa a Detto Fatto/ Tutorial capelli: cognome omesso…

Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa e Antonio Logli è tornata in tv ma questa volta non per parlare del terribile omicidio della madre, misteriosamente scomparsa il 13 gennaio 2012. Il padre Antonio è stato condannato a 20 anni di reclusione per il delitto – sebbene il corpo non sia mai stato trovato – e da oltre due anni è detenuto nel carcere di Massa Carrara. Alessia ha scritto alla trasmissione “Detto Fatto” avanzando una richiesta un po’ particolare: “Ciao Bianca, vorrei che uno dei vostri tutor mi insegnasse ad accorciare i capelli in modo semplice e veloce da poter rifare a casa, capitano sempre uscite dell’ultimo minuto e non so mai che cosa fare. Confido nel vostro aiuto”.

Roberta Ragusa, la figlia di Antonio Logli/ “Non ho visto prove schiaccianti”

Ad aiutare la giovane Logli ci ha pensato una vecchia conoscenza del programma di Rai2, il tutor Davide Cichello che si è cimentato nella realizzazione di un half-bun, spiegando nel dettaglio la pettinatura. Nel corso della sua presenza in studio, tra consigli di bellezza e le mani esperte del Session Stylist, la giovane ha pronunciato solo poche frasi di circostanza e qualche scambio di battuta con la padrona di casa durante tutto il tutorial. Nessun riferimento al suo cognome svelato da FqMagazine.

Roberta Ragusa, Strasburgo respinge ricorso Antonio Logli/ Corte: "E' inammissibile"

Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa a Detto Fatto: nessun riferimento al caso di cronaca

A “Detto Fatto” Alessia Logli ha richiesto “Un’idea per uscire la sera e non fare sempre la stessa piega mossa o liscia”. Per il tutor, guardando una sua precedente acconciatura, la giovane dimostra comunque di piacersi. Di fatto Alessia Logli si diletta sui social a postare scatti da influencer e conta circa 15 mila follower. Non ha mai nascosto la sua passione per il mondo dello spettacolo tanto da diventare modella e conquistare la finale al concorso Miss Grand Prix.

Tuttavia durante la trasmissione di Bianca Guaccero è stato omesso (volutamente?) il suo cognome certamente ingombrante, forse per evitare di esporta mediaticamente come poi di fatto è accaduto. Per il momento Alessia ha trovato l’acconciatura ed il look che più la aggradano ma inevitabilmente la sua presenza ha evidenziato la commistione tra intrattenimento e cronaca. Non sono mancate le polemiche sotto al post social della trasmissione. Se qualcuno, riconoscendo la giovane, ha mandato un pensiero a Roberta Ragusa, c’è anche chi si è detto deluso da Bianca Guaccero mostrando incredulità. Prima di Detto Fatto la figlia di Logli era stata ospite nella trasmissione di Barbara d’Urso, Live Non è la d’Urso, durante la quale aveva raccontato il dolore nell’aver perso la madre all’età di 11 anni: “Mi sono messa addosso una corazza. Inizialmente mi sono appoggiata a mio papà, mi ha aiutato a crescere e maturare”, aveva raccontato, sottolineando di credere fermamente nella sua innocenza.

Omicidio Roberta Ragusa/ Figlio Daniele Logli: "Mio papà Antonio è innocente"

View this post on Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)





© RIPRODUZIONE RISERVATA