ALESSIA LOGLI/ Figlia Roberta Ragusa dalla D’Urso: le nuove nozze di Antonio Logli con Sara Calzolaio

Tra gli ospiti della puntata di oggi di Live-Non è la D’Urso in onda su Canale 5 c’è anche Alessia Logli, figlia di Antonio Logli e di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello, frazione del comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Impossibile, per la padrona di casa Barbara D’Urso, evitare di toccare – seppure con tutta la delicatezza del caso – una vicenda come quella della sparizione della donna che ha segnato la cronaca nera italiana degli ultimi anni. La vicenda processuale ha successivamente portato alla condanna in Cassazione del padre di Alessia, Antonio Logli, a vent’anni di carcere per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della moglie. Di pochi giorni fa la notizia che Logli avrebbe chiesto all’allora amante e poi sua compagna, Sara Calzolaio, di sposarlo.

ALESSIA LOGLI OSPITE DI BARBARA D’URSO

Una delle domande che potrebbe rivolgere Barbara D’Urso ad Alessia Logli è proprio quella che ha a che fare con le sensazioni della ragazza rispetto alla decisione del padre di sposare Sara Calzolaio. In tutti questi anni, la donna – che inizialmente frequentava casa Logli in qualità di baby-sitter – è diventata una figura sempre più familiare per Alessia, che non ha mai creduto alla colpevolezza del padre e in più occasioni ha detto di continuare a sperare che la mamma sia ancora viva. L’unica certezza di Alessia è che il padre non è colpevole come invece hanno sancito tre diversi gradi di giudizio. Lei, intanto, sta cercando di trovare la sua strada: dopo il diploma Alessia – che nel frattempo si è tatuata il nome della mamma, Roberta – ha da poco vinto a Pescara il titolo, assegnato dalla giuria popolare, nel concorso di bellezza “Miss Grand Prix on the web 2020“.



