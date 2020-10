Alessia Macari: “Voglio tornare al Grande Fratello Vip”/ “Entrano tutti, e io?”

Alessia Macari scalpita. La Ciociara, nota showgirl e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip non ci sta. Dopo aver scoperto che nella Casa di Canale 5 torneranno due ex concorrenti come lei, Alessia ha voluto esprimere tutto il suo malcontento. Il motivo? Anche lei vuole rientrare nella Casa. Lo ha ammesso nel corso dell’intervista rilasciata a Protagonisti RTL 102.5. ”Devono farmi tornare al Gf vip, entrano tutti e io?”, ha dichiarato la Macari nel programma radiofonico condotto da Federica Gentile con Francesco Fredella e Gianni Simioli e Davide Scafa da Napoli. Pare proprio non abbia preso bene il fatto di non essere stata contattata per un ritorno al Grande Fratello Vip come è invece accaduto ad altri prima.

Alessia Macari vuole tornare al Grande Fratello Vip: Signorini accoglie l’appello?

Proprio questa sera, 26 ottobre, al Grande Fratello Vip faranno ritorno due concorrenti che il pubblico del reality ha già visto nella Casa: uno è Stefano Bettarini, l’altra è Giulia Salemi. Con loro ci sarà Selvaggia Roma, che abbiamo conosciuto a Temptation Island come fidanzata di Francesco Chiofalo, anche noto come ‘Lenticchio’. Chissà che Alfonso Signorini, nelle prossime settimane, non accolga l’appello di Alessia e la convochi nella Casa per la seconda volta…



