Chi è Alessia Macari, ex vincitrice del Grande Fratello Vip/ Il marito Olivier Kragl: “Non si arrendeva…”

Alessia Macari vanta una carriera, seppur ‘giovane’ ma comunque piena nel mondo dello spettacolo. I suoi primi passi riguardano il mondo della moda ma ben presto viene notata da uno scout d’eccellenza, Paolo Bonolis. Il conduttore sceglie infatti di includerla nel ‘salottino’ de Avanti un altro! con la denominazione “La Ciociara”.

Ultimato il percorso nel game show di Paolo Bonolis, Alessia Macari si mette in evidenza al Grande Fratello Vip, nella sua primissima edizione del 2016. L’ex modella vanta il merito di essere dunque la prima vincitrice del reality dedicato ai volti noti. Da questo momento in poi si moltiplicano le opportunità televisive; dal salotto di Domenica In all’esperienza a Tale e Quale Show. Più di recente, l’abbiamo vista cimentarsi ne La Pupa e il Secchione, nel 2022, seppur solo per una puntata.

Alessia Macari e la genesi dell’amore con suo marito Olivier Kragl: “Dopo un anno ho ceduto…”

Ma cosa sappiamo della vita privata di Alessia Macari? Pur essendo molto discreta, alcune curiosità sono piuttosto note. Dal 2016 è infatti legata con suo marito Olivier Kragl: calciatore tedesco ma ampiamente ‘adottato’ dal calcio italiano. Attualmente veste la maglia del Trapani e tra le piazze più prestigiose della sua carriera spiccano Frosinone, Crotone e Benevento.

Gli albori della storia d’amore tra Alessia Macari e suo marito Olivier Kragl risalgono proprio ai tempi del Grande Fratello Vip. Lei stessa in passato ha raccontato dell’ampio corteggiamento del calciatore: “Non si arrendeva; dopo un anno però ho ceduto…”. Ad oggi, sono dunque 6 anni dal matrimonio che ha suggellato ulteriormente il loro amore, celebrato nel 2019

