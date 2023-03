Alessia Mancini operata al ginocchio/ “Grazie a mio marito che mi è sempre accanto”

Alessia Mancini come sta dopo l’operazione al ginocchio: il post social

Alessia Mancini aveva già annunciato che avrebbe dovuto operarsi al ginocchio destro, e proprio ieri ha affrontato l’intervento. La showgirl ha voluto rassicurare i fan con un post social in cui svela di stare bene e ringrazia la sua famiglia e il personale medico.

“Grazie di cuore al professor Fernando Marcucci e a tutto lo staff davvero speciale che mi ha fatto sentire a casa. Grazie a mio marito che mi è sempre accanto come fosse il primo giorno (e che mi scarrozza qua e là da ormai due settimane). Grazie alla mia mamma che da oggi mi ha presa in custodia e mi sta coccolando come quando ero bambina” svela Alessia Mancini. La showgirl ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram sulle sue condizioni di salute: “Stampelle e niente carico per una settimana” ha risposto per poi aggiungere che dovrà sottoporsi alla “magneto terapia di notte e crioterapia di giorno”.

Alessia Mancini e il tumore benigno: “Grande come una polpetta”

Non è la prima volta che Alessia Mancini si sottopone a un’operazione; due anni fa, la showgirl aveva rimosso un tumore benigno. Anche in quel caso si è premurata di rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute con un post sui social: “Eccomi qua buon pomeriggio da casa…casa dolce casa. Che faccio? E’ proprio questo il bello, niente, mi riposo.. sto studiando tutto il palinsesto….”

E ancora: “I primi giorni dopo l’operazione sono i peggiori, mi fa un po’ male la ferita ma penso che sia normale. Ho fatto un intervento di routine avevo un mioma all’utero, un tumore benigno diventato molto grosso, come una polpetta. Ho dovuto toglierlo perché mi faceva molto male, era in una posizione scomoda, mi dava emorragie e un sacco di problemi“.











