Alessia Marcuzzi/ “C’è già stato un tradimento” La rivelazione a Temptation Island 2020

Alessia Marcuzzi sta già preparando il terreno per Temptation Island 2020. A partire da oggi, mercoledì 16 settembre, la conduttrice sarà di nuovo al timone del reality dedicato alle coppie nip. In base alle anticipazioni rivelate dalla stessa a Verissimo, sembra proprio che una delle coppie in gara finirà al falò di confronto già dalla prima puntata. “La fidanzata ha scoperto di un tradimento del suo fidanzato appena arrivata”, ha rivelato, “è stato un momento difficile per tutti”. La Marcuzzi ha anche aggiunto che la concorrente in questione forse sospettava già qualcosa, ma solo in seguito ne ha avute le prove. A questi scogli si aggiungono anche le difficoltà incontrate per la messa in onda e il montaggio, tanto che lo show è stato slittato di una settimana rispetto al previsto. I protocolli di sicurezza comunque verranno garantiti, così come è accaduto nell’edizione precedente condotta da Filippo Bisciglia. Il programma tra l’altro non si occuperà dei vip, ma delle coppie meno conosciute. “Sono tornata un po’ al mio primo amore”, ha detto, “i famosi sono più abituati, le persone comuni no. Ogni tanto c’è l’inaspettato e a me piace di più”.

Alessia Marcuzzi, liason con Stefano De Martino?

Alessia Marcuzzi ha smentito ancora una volta la liason con Stefano De Martino, che secondo il gossip sarebbe stato motivo della sua rottura con Belen Rodriguez. “L’amore va a gonfie vele“, ha detto la conduttrice di Temptation Island 2020 a Verissimo, ma Alfonso Signorini la vede in modo diverso. Il direttore di Chi ha svelato infatti a Libero che vorrebbe dedicare la copertina proprio alla collega. “Per parlare del caso dell’estate“, ha sottolineato, “il triangolo tra lei, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ma Alessia non vuole, del resto ormai è così… Così come? I personaggi si raccontano sempre meno, si fanno vedere sui social felici e contenti e nascondono la verità. Non so se la gente sia così scema da credere a tutto, ma a quanto pare sì”. Intanto Alessia ha già lanciato la sua nuova collezione di borse e ha puntato la nuova linea a tutte le donne che amano la natura e l’aria aperta. “Ho scelto dei colori che richiamassero la terra, per creare un forte senso di connessione con il nostro pianeta e l’ambiente circostante“, ha scritto su Instagram, aggiungendo anche che tutte le sue borse vengono realizzate a mano da maestri artigiani del nostro paese.



