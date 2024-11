Tale e Quale Show 2024, commento puntata 8 novembre

Era attesissima l’esibizione di Verdiana a Tale e Quale Show 2024, la cantante si è esibita in Oggi sono io di Mina, regalando una canzone italiana amatissima ai telespettatori, che ha diviso le opinioni del giudici ma a sorpresa ha convinto Cristiano Malgioglio, mentre Panariello e Marcuzzi hanno trovato qualcosa di troppo nell’esibizione.

Il pubblico ha invece apprezzato la versione di Mina presentata dalla cantante lanciata da Amici, incoronata da Cristiano Malgioglio: “Si vede che arrivi da Amici perché sei brava” le parole dell’artista siciliano che ha riconosciuto i meriti della cantante.

Tale e Quale Show 2024, Carmen Di Pietro regala divertimento

Non mancano i colpi di scena e le imitazioni stravaganti anche nella puntata finale di Tale e Quale show 2024, con Carmen Di Pietro che ha regalato grosse risate allo studio con la sua esibizione, per l’occasione si è trasformata in Cristiano Malgioglio che come al solito ha bocciato la showgirl, fanalino di coda del programma.

Sui social però non sono mancati i commenti dei telespettatori che si sono goduti qualche momento di risate e divertimento dopo la performance di Carmen Di Pietro: un momento di spensieratezza che ormai ogni anno è una consuetudine a Tale e quale show 2024, dopo aver visto negli scorsi Valeria Marini e Alba Parietti (Agg. di Vincenzo Pennisi)

Tale e Quale Show 2024, Ciufoli diventa Adriano Celentano

E’ partita la puntata finale di Tale e quale show 2024, che ha visto Carlo Conti aprire le danze su Rai1 davanti agli occhi della giuria, che questa sera vanta la presenza di Paolo Bonolis al fianco di Malgioglio, Panariello e Alessia Marcuzzi: il primo a scendere in pista in questa finale è Roberto Ciufoli, chiamato a calarsi nei panni di Adriano Celentano.

E Carlo Conti ha ricordato come il vincitore anche quest’anno devolverà il montepremi all’Airc, in favore della lotta con il cancro: “Questa puntata sarà dedicata alla sensibilizzazione della malattia” ha ricordato il padrone di casa di Tale e quale show 2024.

Tale e Quale Show 2024, anticipazioni ultima puntata di venerdì 8 novembre

Siamo arrivati alla finale di Tale e Quale Show 2024 dopo otto lunghe puntate che ci hanno tenuto compagnia il venerdì sera su Rai 1. Per l’ultimo appuntamento ci aspettano anticipazioni ricche di sorprese, con tutte le imitazioni dei concorrenti e le performance che hanno tenuti incollati allo schermo milioni di italiani. Mancano poche ore e anche l’edizione di Tale e Quale Show 2024 finirà con un vincitore che devolverà 30.000 euro in favore della lotta contro il cancro all’Airc, durante il mese dedicato alla sensibilizzazione della malattia.

Carlo conti ci aspetta anche stasera alle 21.30 su Rai 1 con la consueta giuria formata da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e il quarto giudice d’onore che questa sera sarà il famoso presentatore Paolo Bonolis, che con la sua pungente ironia sarà chiamato a giudicare le esibizioni degli 11 concorrenti in gara e come sappiamo, non risparmierà di certo il suo “politicamente corretto”! Pronti ad un sacco di risate nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2024?

Tale e Quale Show 2024, imitazioni della finale: Michael Bublè, Celentano e tanti altri

Passiamo ora a vedere cosa ci spetta nella finale di Tale e Quale Show 2024. L’ultima puntata sarà piena di magia, dopo una vincita di Amelia Villano la scorsa esibizione con un “Lost on you” da standing ovation. Poi abbiamo Verdiana (attualmente in testa nella classifica generale), Feisal Bonciani e Kelly Joyce. Insomma, sembra essere uno di loro il probabile vincitore di Tale e Quale Show 2024. Quali saranno le imitazioni di oggi 8 novembre? Innanzitutto vedremo Thomas Bocchimpani che si vestirà da Michael Bublè e Simone Annicchiarico che invece si diletterà con Elthon John. Massimo Bagnato interpreterà Drupi.

Nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2024 vedremo anche Justine Mattera che salirà sul palco nei panni di Cyndi Lauper mentre Feisal Bonciani interpreterà il mitico Ray Charles dalla voce profondissima. Kelly Joyce ci stupirà con Sade e Roberto Ciufoli si calerà nelle vesti di Adriano Celentano, icona della musica italiana. Ma non è finita qui, la vincitrice dell’ultima puntata Amelia Villano si presenterà nei panni di Loredana Bertè mentre Giulia Penna sarà Alexia. Vedremo poi Carmen di Pietro che si vestirà da Malgioglio, uno dei giudici di Tale e Quale Show 2024 e Verdiana che invece oserà con la grande Mina.

Tale e Quale Show 2024, dove vedere l’ultima puntata di venerdì 8 novembre: diretta e streaming

Dove vedere l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2024? La finale di venerdì 8 novembre è visibile in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.30. La piattaforma RaiPlay mette a disposizione anche la diretta streaming e sempre sullo stesso canale si possono recuperare le puntate precedenti per rivedere tutte le esibizioni della serata. RaiPlay è un sito gratuito, dove basta registrarsi per seguire tutti i programmi del palinsesto.

La finalissima di Tale e Quale Show 2024 è imperdibile: mancano poche ore per scoprire chi si aggiudicherà il premio come miglior interprete, con il maggior talento nell’interpretare i big della musica. Chi vincerà Tale e Quale Show 2024? Vi aspettiamo sui social con tanti commenti con l’hashtag del programma: #taleequaleshow.