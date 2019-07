Alessia Marcuzzi conduttrice di Temptation Island Vip/ Conferma e novità sulle coppie

La notizia circola ormai da qualche tempo ma la conferma arriva oggi dal nuovo numero del settimanale Spy. A condurre la seconda edizione di Temptation Island Vip non ci sarà Simona Ventura, come ormai già noto, bensì Alessia Marcuzzi. La conduttrice, che di reality se ne intende come pochi, torna in prima serata su Canale 5 ma alla guida di un programma per lei tutto nuovo. Ecco quanto fa sapere in anteprima il noto settimanale: “Sarà Alessia Marcuzzi a condurre la seconda edizione di Temptation Island Vip, il format sui sentimenti di Canale 5. Lo conferma il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 26 luglio.” Inoltre arrivano anche nuovi dettagli in merito all’inizio delle riprese: “Le registrazioni del programma partiranno a fine agosto con la messa in onda prevista per settembre.”

Alessa Marcuzzi alla guida di Temptation Island Vip 2: news sulle coppie

Temptation Island Vip 2019 avrà inizio dunque a settembre ma con un’altra bionda alla guida: Alessia Marcuzzi. Svelate dunque date e conduttrice, resta da capire quali saranno le coppie protagoniste di questa seconda edizione. “Al momento, però, tutto tace sulle coppie che si metteranno in gioco. – fa sapere ancora Spy – Il settimanale diretto da Massimo Borgnis promette un cast variegato con nomi a effetto, ben lontani da quelli mormorati nelle ultime settimane.” Da qui le smentite per alcune coppie delle quali si è molto parlato nelle ultime settimane: “non partiranno per Santa Margherita di Pula, dove si terranno le registrazioni: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, Kikò Nalli con la sua Ambra.”

