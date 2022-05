Alessia Marcuzzi torna in tv/ Su Rai 1 con Mara Venier a Domenica In

Alessia Marcuzzi: torna in tv sulla Rai, un anno dopo l’addio a Mediaset

Venerdì 27 maggio in prima serata su Rai 1 si festeggiano i 30 anni di Domenica In. Tra gli ospiti di Mara Venier ci sarà anche Alessia Marcuzzi. Ad annunciarlo è stata la conduttrice ospite ieri sera a “Che tempo che fa” per presentare la puntata speciale del contenitore domenicale che ha condotto per 13 edizioni: “Ci saranno tante sorprese e tantissimi amici che verranno. Quindi come ospiti avremo Renzo, ma anche Ferzan Ozpetek, ci sarà Alessia Marcuzzi, ma anche Luciana Littizzetto. E sempre tra gli ospiti avremo Gigi D’Alessio, Il Volo, Ornella Vanoni e tanti altri”. Per Alessia Marcuzzi è un ritorno in televisione a un anno di distanza dal suo addio a Mediaset: “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: Che cosa vuoi diventare?.. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire”, aveva scritto la conduttrice nel suo post sui social.

Alessia Marcuzzi erede di Mara Venier a Domenica in?

In una recente intervista al Messaggero Mara Venier parlando del possibile addio a “Domenica in” ha definito Alessia Marcuzzi l’erede ideale: “Sarebbe perfetta“. Le due conduttrici hanno lavorato insieme anni fa all’Isola dei Famosi, dove Alessia era la padrona di casa e Mara opinionista. In quel periodo la Marcuzzi aveva introdotto la Venier nel mondo dei social, precisamente di Instagram. Ma la loro amicizia va al di là degli studi televisivi: “Finalmente insieme. I nostri cuori si ritrovano. Con noi è roba di cuore”, aveva detto zia Mara in una storia su Instagram, in occasione di una cena insieme all’amica. La presenza di Alessia Marcuzzi nella puntata speciale di Domenica In, in onda venerdì 27 maggio su Rai 1, sarà l’occasione per sancire un passaggio di testimone tra le due conduttrici?

