Alessia Messina ex fidanzata (?) di Mario Balotelli/ Addio e veleno “non mi meritava”

Con la visita di Mario Balotelli al fratello Enock dentro la casa del Grande Fratello VIP, si torna a parlare del rapporto con la sua ex fidanzata Alessia Messina. Un rapporto finito nel peggiore dei modi, con una rottura al veleno che ha lasciato qualche strascico. Mario Balotelli, molto probabilmente, avrà poca voglia di esternare al grande pubblico i motivi che hanno portato all’addio da Alessia Messina. Nelle ultime settimane, lei, non ha perso occasione per esternare tutta la sua delusione e amarezza per la fine della storia con Super Mario. In molti hanno avuto il piacere di ammirarla nel ruolo di tentatrice a Temptation Island, dove si è mostrata scherzosa e solare. Ma quando si parla della sua storia con Mario Balotelli, la Messina non usa mezze misure. Non molti giorni fa al Magazine di Uomini e donne parlava così dell’ex calciatore: “Penso di aver già dato fin troppa importanza a una persona che secondo me non la meritava, vorrei solo dimenticare”.

Alessia Messina (ex?) fidanzata di Balotelli: “Una parentesi da dimenticare”

Parole pesanti da parte dell’ex fidanzata di Balotelli, che evidentemente vuole voltare pagina dopo aver sofferto molto: “Non voglio altri polveroni. È una parentesi che vorrei dimenticare”, ha ribadito la tentatrice. Non è ancora del tutto chiaro cosa sia accaduto realmente tra i due, l’unica certezza è che la loro storia d’amore non ha spiccato il volo. Difficile quindi che questa sera Mario Balotelli possa tornare sull’argomento, piuttosto ci si domanda se la sua ex fidanzata, ormai di casa a Mediaset, seguirà e commenterà la sua partecipazione durante la diretta del Grande Fratello VIP.



