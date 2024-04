Alessia Pontenani, accusa choc a Eleonora Daniele in diretta a Storie Italiane/ “Lei odia Alessia Pifferi!”

La diretta di Storie Italiane è tornata a trattare il caso di Alessia Pifferi, la donna accusata di aver ucciso sua figlia di pochi mesi, lasciandola morire di stenti dopo essersi andata a divertire con un uomo che frequentava da diversi mesi. Poche le effettive novità sul caso processuale, ma emerge che la legale dell’imputata, Alessia Pontenani, ha presentato alla corte alcune carte che dimostrerebbero l’invalidità mentale della Pifferi e che, racconta ad Eleonora Daniele durante Storie Italiane, sono state acquisite dalla corte che procederà a valutarne l’effettiva attendibilità e gli effetti che potrebbe avere rispetto all’impianto accusatorio che muterebbe a fronte di una persona che non era in grado di comprendere fino in fondo cosa stesse facendo.

Commentando le carte presentate, Eleonora Daniele (che presenta Storie Italiane) ha chiesto all’avvocato Pontenani quali sono le sue aspettative rispetto a quei documenti. “Capisco che qui dobbiamo fare tutti i ruoli”, imbecca subito la legale, visibilmente alterata, “e capisco che lei sia contro Alessia Pifferi e ci mancherebbe, lei forse è una mamma e anche io sono una mamma, ma si devono valutare la carte”. Immediata (ed altrettanto alterata) la risposta della presentatrice che dallo studio di Storie Italiane ribadisce chiaramente che “io non sono contro nessuno, ci mancherebbe. Non giochi con le parole, io faccio solo delle domande”.

Il pomo della discordia, spiega poco dopo Pontenani, è stata la domanda della Daniele sul fatto “se le carte saranno valutate o meno. Sono state depositate ed acquisite“, ribadisce, “quindi verranno valutate. È la Corte d’Assise, mica il pescivendolo, che domande mi fa”. Imbeccata nuovamente sul fatto che “non sta rispondendo“, la legale si altera ulteriormente continuando a parlare ed alzare la voce sulla presentatrice di Storie Italiane che, con riportata la calma, riformula la sua domanda: “Pensa che quelle carte abbiano una forza per la vostra difesa?”. Rispondendo alla Daniele, Ponetani spiega che “secondo me il passato di una persona è importante per capire come si è arrivati a quella settimana”.











