Eleonora Daniele racconta il bullismo subito da piccola a causa della sua fisicità

Oggi conduttrice affermata, Eleonora Daniele ha raccontato però di aver avuto un’adolescenza complicata, durante la quale ha dovuto anche fare i conti col bullismo. Una tematica delicata, della quale oggi si parla sempre più spesso e con episodi anche gravi. La conduttrice di Storie Italiane ha raccontato di essere cresciuta “con la sindrome del brutto anatroccolo”, questo per una fisicità minuta della quale è stata provvista sin da piccola.

Eppure questo ha portato altri bambini, e successivamente ragazzi, a criticarla: “Da bambina ero alta e secca secca, timidissima, a scuola mi prendevano in giro e mi chiamavano alicetta oppure Olivia, come l’amica di Braccio di Ferro.” Ad aggravare la situazione di Eleonora anche il fatto che le sue sorelle maggiori fossero molto belle, cosa che le ha causato in quegli anni una sensazione di inferiorità, di non poter mai piacere così com’era.

Com’è cambiata la vita di Eleonora Daniele dai 17 anni in poi

Questa situazione di difficoltà per Eleonora Daniele è cambiata una volta raggiunti i 17 anni, quando il suo corpo, a suo dire, avrebbe subito una vera e propria trasformazione. “Ero alta, avevo un corpo da donna, i ragazzi cominciavano a guardarmi con occhi diversi, mi dicevano che ero diventata un’altra Olivia, e si riferivano alla Newton-John di Grease. Migliorava la mia autostima ma l’insicurezza restava.” ha raccontato la conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. Da allora, anche la percezione di se stessa è notevolmente cambiata: sentendosi soddisfatta di se stessa sia fuori che dentro, Eleonora ha potuto intraprendere con piena consapevolezza il suo percorso di professionista e di donna.