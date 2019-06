Alessia Prete e Matteo Gentili di nuovo insieme? / Video: “pizzicati” in discoteca

Sembra ufficiale: Alessia Prete e Matteo Gentili stanno di nuovo insieme. Dopo l’addio nei mesi scorsi e le indiscrezioni delle ultime settimane, tra i due sembra essere tornato il sereno, così come confermano una serie di indizi pubblicati sui loro profili ufficiali. Qualche giorno fa, a lanciare la bomba su un loro possibile ritorno di fiamma è stato il blog di Isa e Chia, che, in occasione del compleanno di un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Rodolfo Salemi, ha pubblicato la dichiarazione di una fonte: “Sabato 15 giugno Matteo e Alessia erano insieme a festeggiare alla Capannina di Franceschini (Forte dei Marmi) – si legge sul portale – I due comunque si frequentano assiduamente da un mesetto circa. Lei nelle due ultime settimane si è fotografata spesso proprio a casa di Matteo”. Scatti che non sono sfuggiti ai loro numerosissimi follower, che su Instagram hanno notato dei dettagli identici presenti nelle IG Story di entrambi.

Tutti gli indizi social

Una bottiglia divino (la stessa sui due diversi profili), la medesima spiaggia e, non ultimo, il tag di entrambi nello stesso locale: sono questi gli indizi che nelle ultime settimane hanno spinto i fan di Alessia Prete e Matteo Gentili a fiutare un loro ricongiungimento. Ma la conferma è arrivata solo qualche ora fa, quando il Vicolo delle News ha pubblicato un filmato che immortala i due ex gieffini insieme in discoteca. Un ballo stretti l’uno accanto all’altra, movenze sensuali, il video sembrerebbe confermare che Alessia Prete e Matteo Gentili stanno insieme. Ma gli indizi su un loro ritorno di fiamma sono numerosi, a cominciare dalle ultime Story condivise su Instagram dai due diretti interessati. In una clip in particolare, l’ex gieffina cita una celebre frase di Gomorra che sembra indirizzata proprio a quanto perso, fino a oggi, con il suo ex: “Ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost”. Matteo Gentili, si legge invece su Gossip e Tv, avrebbe pubblicato un video nel quale si sentirebbe, in sottofondo, la voce della sua ex. Il ritorno di fiamma è confermato? Di seguito, il filmato che li immortala insieme.





© RIPRODUZIONE RISERVATA