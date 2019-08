Alessia Prete sta male: “intossicazione da uova”/ Febbre e brividi non la fermano!

Dopo la dolcissima dedica d’amore di Alessia Prete a Matteo Gentili per il suo compleanno e che ha segnato la conferma ufficiale del loro ritorno di fiamma, l’ex gieffina non sta passando dei momenti felici in queste ore. Alessia, infatti, ha realizzato una serie di Storie su Instagram in cui ammette di non stare affatto bene fisicamente. Dal suo viso trapela una insofferenza ma è lei stessa a spiegare come si sente. “Ieri è successo che ho preso una intossicazione alimentare”, spiega l’ex protagonista del Grande Fratello. Un risveglio per nulla piacevole, quello riservato questa mattina ad Alessia, in preda ai brividi a causa della febbre, “ma la polla sono io perchè lo insegnano anche ai bambini!”, aggiunge dal suo letto. “Lo insegnano anche ai bambini dell’asilo di non mangiare le uova in giro! Ho preso una intossicazione da uova”, si rimprovera. La febbre sarebbe giustificata proprio dall’intossicazione presa durante una cena ieri sera.

ALESSIA PRETE, INTOSSICAZIONE ALIMENTARE DA UOVA

Nonostante sia rimasta vittima di una brutta intossicazione alimentare, l’ex gieffina Alessia Prete non ha nessuna intenzione di mancare alle sue lezioni. Attualmente, infatti, la bella studentessa torinese si trova a Londra dove sta seguendo un corso per migliorare il suo inglese. “Io se non vado a lezione mi sento dannatamente in colpa. E quindi sono pronta con i miei 800 maglioncini”, ha proseguito. Ma non solo: forze permettendo, questa sera la Prete ha deciso di assistere al musical di Michael Jackson. “Voi andavate a scuola quando stavate male? Io sono sempre andata”, ha chiesto, rivolgendosi ai suoi follower. A dimostrazione del suo impegno, una foto dalla lezione di inglese ed un successivo video con un banchetto non proprio salutare a base di popcorn e salatini che non andrebbe poi tanto d’accordo con la sua a quanto pare superata intossicazione alimentare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA