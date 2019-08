Alessia Prete e Matteo Gentili di nuovo insieme/ È amore: “Perché noi siamo diversi”

Alessia Prete e Matteo Gentili sono tornati insieme. Dopo la crisi dei mesi scorsi e la successiva conferma dell’addio, i due ex gieffini hanno deciso di riprovarci e nelle scorse ore hanno reso noto il loro ritorno di fiamma. “Mi sono domandata tante volte perché ancora tu, ancora io, ancora noi”, si legge sul messaggio postato sui social dall’ex inquilina del Grande Fratello 15. “Dopo questi mesi di vita reale solo io e te, mi sono risposta così: “Perché siamo diversi dal resto. Lo dico – continua la Prete – anche sembrando presuntuosa, ma non mi interessa. Bene o male siamo così, siamo diversi! Io di questo – aggiunge l’ex gieffina – ne vado orgogliosa, tanto da dirlo qui, fuori dai denti”. Alessia Prete e Matteo Gentili nei mesi scorsi avevano ufficializzato il loro addio parlando di divergenze caratteriali inconciliabili. In una intervista concessa a Isaechia.it sui motivi della loro rottura, lei diceva: “con il passare dei mesi ci siamo scoperti diversi, più che altro abbiamo stili di vita opposti e vediamo le cose in maniera differente”. A lui, invece, “ogni piccola incomprensione è sembrata quasi un muro impossibile da superare”, soprattutto poiché contornata da accuse e litigi.

La ritrovata sintonia di coppia

Oggi, complice l’estate, la crisi tra Matteo Gentili e Alessia Prete è soltanto un lontano ricordo. Felici e sorridenti, i due si sono lasciati immortalare in un selfie che cattura tutto il loro amore. E, al centro della loro nuova consapevolezza, non vi è posto né per il passato né per quello che accadrà da questo momento in poi, come confermato dall’ex inquilina del Grande Fratello 15 in nel post condiviso su Instagram: “Non mi interessa cosa ci riserverà il futuro – spiega Alessia Prete nel messaggio – a prescindere da noi, io ti auguro di coltivare sempre le cose più belle che hai, come: l’innocenza, l’ingenuità e la spontaneità che fanno di te quella persona diversa”. Conclude la lunga dedica d’amore, un piccolo messaggio di auguri: oggi è infatti il compleanno di Matteo Gentili, anche se i due piccioncini sono attualmente distanti. La Prete, in questi giorni, si trova a Londra, dove si è recata per frequentare un corso di lingua inglese. Gentili è invece in Italia, da dove condivide gli scatti della sua estate con gli amici.





