Alessia Ventura incinta a 40 anni/ Primo figlio dal fidanzato Gabriele Schembari

Alessia Ventura aspetta il primo figlio dal compagno Gabriele Schembari. Ad annunciarlo, con una splendida foto in cui mostra il pancino sorridendo accanto al compagno con cui, nel 2021, coronerà il sogno di diventare mamma, è stata la stessa Alessia Ventura che ha deciso di condividere la sua gioia con i followers nel primo giorno del nuovo anno. Serena e felice, la Ventura sfoggia un sorriso meraviglioso condividendo la sua felicità con le persone che la seguono ormai da anni. “Ti aspettiamo amore. Buon 2021”, ha scritto la Ventura nella didascalia che accompagna la foto. La coppia, inoltre, ha svelato anche un piccolo indizio su quello che sarà il sesso del nascituro. Accanto alle sue parole, infatti, la Ventura ha aggiunto un fiocco rosa. Sarà una casualità o la coppia avrà una bambina?

ALESSIA VENTURA E GABRIELE SCHEMBARI GENITORI NEL 2021

Il 2021 sarà davvero speciale per Alessia Ventura e il compagno Gabriele Schembari che stanno vivendo la gioia dell’attesa del primo figlio. Il post con cui la Ventura ha annunciato la sua dolce attesa è stato invaso da tantissimi commenti di fans e amici. Da Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero, cugino di Alessia Ventura a Caterina Balivo, da Costanza Caracciolo, mamma di due bambine, a Bianca Guaccero, sono tantissimi le colleghe che si stanno congratulando con la Ventura. “Alessia! Che bella notizia! In un periodo come questo…ti auguro felicità, ma tu la porti con te”, le ha scritto Elenoire Casalegno. “Che bellezza! Auguri doppi Alessia!!!!” è il messaggio di Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti a cui la Ventura ha risposto ammettendo di essere al settimo cielo.





