Alessia Zelletta tronista a Uomini e donne?/ La sorella di Andrea potrebbe…

Alessia Zelletta tronista di Uomini e donne? Da quando Gianluca ha lasciato il programma di Maria de Filippi in molti sono pronti a scommettere che nella prossima registrazione potrebbe venire a galla proprio il nome di un nuovo tronista o addirittura di due tronisti, che sia proprio la sorella di Andrea Zelletta quella pronta a prendere il posto che fu del fratello? La bella pugliese ha preso spesso le parti del fratello in questi mesi difendendolo quando è stato preso di mira per via dei pettegolezzi sulla sua insistenza nella conoscenza di Alice Fabbrica e anche nei giorni scorsi quando il presunto tradimento di Andrea Zelletta è venuto a galla rischiando di rovinare l’esperienza del fratello. Ma cosa ne sarà adesso di lei, quando l’esperienza di Andrea si concluderà?

Alessia Zelletta tronista a Uomini e donne?

In molti sono convinti che Alessia Zelletta abbia i numeri per essere tronista di Uomini e donne. E’ bella, ha un profilo social che continua a lievitare e sa bene come comportarsi in un eventuale percorso visto che c’è già stato il fratello in quello studio per molto tempo. Ma davvero Maria de Filippi alla fine sceglierà la giovane Alessia come possibile tronista della seconda parte di questa edizione del dating show? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane ma, intanto, non ci rimane che seguirla sui social dove ogni giorno intrattiene i fan con i suoi scatti che si fanno sempre più intriganti e ben fatti. La sua carriera da influencer è ormai lanciatissima?



© RIPRODUZIONE RISERVATA