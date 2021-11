Alessio Boni è diventato papà di Riccardo/ Ma le nozze con Nina lontane perché…

Si è appena allargata la famiglia Boni. Il noto attore e la sua compagna Nina Verdelli hanno accolto, giovedì 11 novembre, il secondo figlio Riccardo. Alessio Boni e la sua dolce metà sono infatti già genitori di Lorenzo, nato nel 2020 durante la piena emergenza pandemica. A distanza di un solo anno e mezzo, l’attore e la giornalista hanno deciso di regalare a Lorenzo un fratellino.

Nina Verdelli ha dato la lieta notizia condividendo su Instagram una foto in bianco e nero del nuovo arrivato. La scelta del nome sembra essere stata condivisa dalla coppia, che ha optato per un grande classico. Tanti cuoricini e tanti messaggi di affetto, naturalmente, sono arrivati sui social dei diretti interessati, che ora si vogliono godere il momento con il massimo riserbo.

Alessio Boni e Nina Verdelli, due figli ma nessun matrimonio in vista

Con l’arrivo di Riccardo, la famiglia di Alessio Boni e Nina Verdelli cresce. Adesso Lorenzo ha un fratellino con cui in futuro potrà giocare e a cui potrà voler bene. L’attore e la giornalista, che stanno insieme dal 2015, sono felicissimi della piega che ha preso la loro vita. Tuttavia non sembrano intenzionati a sposarsi, evidentemente perché si sentono già adeguatamente appagati. Alessio Boni e Nina Verdelli sono senza dubbio una coppia molto unita e affiatata, il fatto che non ci sia un matrimonio all’orizzonte non significa che i due non siano innamoratissimi. Ma chissà che un giorno i due non decidano di mettere nero su bianco il loro grande amore.

