Anticipazioni Di padre in figlia, la fiction torna su Rai

In una domenica 18 agosto 2024, con il calendario televisivo pressoché vuoto dopo le varie pause estive, Rai1 ripropone in prima serata la fiction Di padre in figlia, con Cristiana Capotondi e Alessio Boni, due volti molto amati in casa della tv di stato e protagonisti di questa serie diretta da Riccardo Milani. Ambientata a Bassando del Grappa, Di padre in figlia di cui vi forniremo le anticipazioni nelle prossime righe, è ambientata a Bassano del grappa e racconta le vicende della famiglia Franza in un arco temporale che si espande dal 1958 fino al 1985, con sullo sfondo il patriarcato rappresentato dall’imprenditore Giovanni Franza e protagoniste le donne di casa che si battono per l’emancipazione.

Nella prima puntata della fiction andata in onda nel 2017 per la prima volta ne vedremo delle belle, le anticipazioni di Di Padre in figlia infatti prevedono la conoscenza della famiglia, siamo a Bassano del grappa e Franca partorisce due gemelli, Sofia e Antonio, il marito Giovanni è felice per la nascita del maschietto e racconta le vicende della sua vita e come è arrivato ad aprire una distilleria, dopo dieci anni la prima figlia della coppia, Maria Teresa, decide di sfidare il padre.

Anticipazioni Di padre in figlia, trama e cast della fiction

Nella serie di ritorno su Rai1 questa sera domenica 18 agosto ricorderemo dunque le vicende dalla famiglia Franza, come prevede la trama generale della serie trasmessa qualche anno fa per la prima volta le figlie dell’imprenditore, Maria Teresa, Elena e Sofia decidono di ribellarsi al patriarcato, nonostante un destino che sembra già scritto, Maria Teresa darà vita a una sfida coraggiosa, tassello dopo tassello riuscirà a costruirsi un futuro diverso da quello che sembrava già scritto per lei.

Nel cast di Di padre in figlia oltre a Cristiana Capotondi e Alessio Boni troveremo anche Matilde Gioli, Alessandro Roma, Stefania Rocca, Domenico Diele, Denis Fasolo e Corrado Fortuna tra gli altri interpreti.

