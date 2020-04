ALESSIO BONI/ Recita su Instagram “Tu non sai le colline” di Pavese (ItaliaSì)

Pubblicità

Alessio Boni è uno degli ospiti di Marco Liorni nella puntata di ItaliaSì in onda nel sabato pomeriggio di Rai Uno. L’attore italiano di tv, cinema e teatro, molto amato in particolare dopo aver prestato il volto a diverse fiction di successo sulla rete ammiraglia, ha vissuto una quarantena da coronavirus molto particolare. Lo scorso 22 marzo, con il Paese ancora pienamente in emergenza sanitaria, è nato infatti il piccolo Lorenzo, primogenito della coppia composta appunto da Alessio Boni e Nina Verdelli. A dare notizia del lieto evento è stato “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ma il piccolo Lorenzo c’ha messo poco a farsi conoscere da tutta Italia: la sua prima comparsa in tv in uno spot che lo vedeva cullato da papà Alessio sulle note di Imagine è arrivata infatti dopo pochi giorni di vita.

ALESSIO BONI OSPITE DI MARCO LIORNI

In occasione di questo 25 aprile, festa della Liberazione, Alessio Boni ha voluto recitare sulla sua pagina Instagram la splendida poesia di Cesare Pavese intitolata: “Tu non sai le colline”. Qui riportiamo il testo del brano: “Tu non sai le colline/dove si è sparso il sangue./Tutti quanti fuggimmo/tutti quanti gettammo/l’arma e il nome. Una donna/ci guardava fuggire./Uno solo di noi/si fermò a pugno chiuso,/vide il cielo vuoto,/chinò il capo e morì/ sotto il muro, tacendo./Ora è un cencio di sangue/il suo nome. Una donna/ci aspetta alle colline”. Un’interpretazione come sempre molto toccante quella di Alessio Boni, che in questo 25 aprile sarà anche protagonista del lungometraggio “Pandemia” di Angelo Longoni, in onda sul nuovo canale streming artecultura.tv a partire dalle 21:15. Cosa racconterà invece a Marco Liorni durante il suo intervento a ItaliaSì?





